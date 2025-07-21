Pokémon Pocket : Profitez d'une apparition massive d'Évolitions avant qu'il ne soit trop tard

Si vous n'avez pas encore récupéré votre Évolition préférée dans Pokémon Pocket ou que vous souhaitez obtenir facilement des cartes pour vos decks, alors cet événement temporaire est fait pour vous !
Avec l'extension La Clairière d'Évoli
, les joueurs et joueuses du monde entier peuvent collectionner certains des Pokémon les plus appréciés, toutes générations confondues : Évoli et ses évolutions. Cependant, malgré les nombreuses ouvertures de paquets effectuées
depuis son lancement, certains n'ont pas encore obtenu leur Évolition fétiche ou la carte manquante pour réunir toutes les cartes du set principal.
Pour combler les collectionneurs de tous âges et les passionnés d'Évolitions, Pokémon Pocket
propose depuis le 21 juillet 2025 une apparition massive thématique sur Évoli et ses amis
.
Toutes les cartes liées à Évoli et ses Évolitions récupérables via la Pioche miracle de Pokémon Pocket
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle, accessible depuis l'écran principal de Pokémon Pocket
. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé, deux types de Pioche miracle différentes peuvent apparaitre
de manière aléatoire.
Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco. Onze pioches de ce type peuvent être proposées aux joueurs et les récompenses incluent des sabliers, des Tickets boutiques, la carte Sac Évoli, une Évolition holographique et des cartes Évoli provenant de plusieurs extensions différentes.
De manière occasionnelle, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci est composée uniquement de cartes holographiques et de cartes EX. Si la chance est de votre côté, vous pourrez ajouter à votre collection l'une des 4 cartes EX proposées, à savoir Évoli EX, Pyroli EX, Phyllali EX et Givrali EX.
Cependant, vous devrez dépenser 2 cœurs de votre jauge pour participer.
Personnalisez vos cartes EX avec des effets déco inédits accessibles pour une durée limitée
En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions. Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle. Pendant la durée de l'événement, des effets déco exclusifs peuvent être obtenus pour personnaliser les cartes d'Évolitions EX disponibles dans le jeu (Évoli, Pyroli, Nymphali, Phyllali et Givrali).
Mais vous n'avez que quelques jours pour en profiter.
L'apparition massive des Évolitions est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket depuis le 21 juillet à 8h00 heure française. Elle sera active jusqu'au 30 juillet à 7h59
, alors ne tardez pas pour en profiter !
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