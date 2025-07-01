Pokémon Pocket : De nombreux joueurs frustrés réclament ce changement sur les boosters

Suite à des ouvertures chaotiques partagées sur les réseaux sociaux, des utilisateurs de Pokémon Pocket ont partagé leur mécontentement et réclament l'ajout d'une règle pour rendre les ouvertures multiples plus rentables.
Si vous possédez suffisamment de Sabliers booster ou de Poké lingots, vous pouvez ouvrir 10 paquets en une seule fois dans Pokémon Pocket
. Mais comme dans le TCG Pokémon physique, chaque ouverture est aléatoire. Si beaucoup convoitent les cartes les plus rares et les plus fortes
, il est possible de n'obtenir que des cartes communes ou unco en ouvrant ces paquets.
Cependant, plusieurs joueurs agacés ont partagé sur Reddit, sur TikTok ou encore sur Instagram leurs ouvertures multiples atypiques. En effet, malgré 10 boosters ouverts (ce qui représente 50 cartes différentes), ces joueurs n'avaient pas obtenu une seule carte de rareté 4 diamants ou supérieure
. Ils exigent donc d'appliquer une règle simple lors des ouvertures de paquets.
Aucun taux d'obtention garanti dans Pokémon Pocket
Dans les gatchas classiques, une belle récompense est garantie au bout d'un certain nombre d'ouvertures. C'est notamment le cas dans des titres comme Genshin Impact
ou Zenless Zone Zero
, où les joueurs sont sûrs d'obtenir un personnage 5 étoiles ou un agent de rang S au bout de 90 ouvertures
dans les bannières temporaires. Mais Pokémon Pocket a choisi de ne pas appliquer ce système.
I think this is statistically one of the worst 10-pack pulls possible
byu/potassiumKing inPokemonPocket
Sur l'écran de présentation des boosters, les joueurs peuvent consulter un petit onglet « Chances d'obtention ». Il indique les probabilités d'obtention d'une carte spécifique en fonction de son emplacement dans le paquet. Mais contrairement au TCG Pokémon papier, il n'y a pas d'obtention garantie
. À titre d'exemple, une personne achetant une display scellée d'une extension papier en japonais aura obligatoirement entre 5 et 6 cartes EX, 3 cartes Illustration rare et au moins une carte secrète. Cependant, dans Pokémon Pocket, ce ratio n'existe pas et ce quel que soit le nombre de paquets ouverts.
Exiger une carte EX au minimum après 10 ouvertures de boosters dans l'application
Des dizaines de joueurs ont donc publié leurs ouvertures pour faire part de cette injustice et fait des propositions pour limiter la frustration, notamment chez les plus jeunes. Plusieurs pistes sont évoquées, comme garantir une carte EX tous les 10 paquets ouverts ou offrir des points Booster supplémentaires si un paquet ne contient que des cartes communes et unco.
Cela pourrait leur permettre de fabriquer les cartes qu'ils souhaitent obtenir plus facilement, même si les « prix » demandés sont très élevés.
Worst 10 pack of all time?
byu/hogridaaaaa1 inPokemonPocket
Cependant, rien ne garantit que DeNA ou The Pokémon Company changent le système d'ouverture de Pokémon Pocket. Il faut désormais patienter en attendant une éventuelle modification et croiser les doigts pour éviter ces ouvertures chaotiques.
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