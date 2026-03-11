Pokémon Pocket : Pour une durée limitée, tentez de gagner cette magnifique carte de Charbambin

Pendant quelques jours seulement, les joueurs de Pokémon Pocket ont l'opportunité d'ajouter jusqu'à 5 cartes promotionnelles inédites dans leur collection, dont un Charbambin Illustration rare. Découvrez comment procéder dans les lignes qui suivent.
Particulièrement appréciées par les complétistes et les jeunes joueurs de Pokémon Pocket
, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. Il existe plusieurs manières d'en obtenir en jeu, notamment lors des événements temporaires comme la Pioche miracle thématique ou les événements de Combat Solo
.
Depuis le 11 mars 2026, ce type de défi est de retour dans l'application de DeNA. En validant les nouveaux objectifs proposés lors de cet événement, les joueurs peuvent obtenir des cartes exclusives. Mais la récompense la plus recherchée est une variante Illustration rare d'une carte disponible dans l'extension Merveilles de Paldea
.
Attention : défi brûlant en approche avec Charbambin, Carmadura EX et Sulfura EX !
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Charbambin et de son évolution Carmadura EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au minimum un combat en mode Facile, puis en mode Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.
Cinq nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection dans Pokémon Pocket
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes
.
Si vous êtes chanceux, vous obtiendrez la carte Illustration rare de Charbambin.
Celle-ci possède exactement les mêmes effets, les mêmes points de vie et les mêmes faiblesses que celle disponible dans Merveilles de Paldea. Seule l'illustration est différente et la carte est aussi décorée du tampon Promo-B.
Mais ce petit paquet peut aussi inclure une Forgelina holographique, un Nigirigon, un Olivini et un Frigodo. Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.
Une alternative possible pour récupérer la carte Illustration rare de Charbambin avec le coupon Carte promo
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-B, recommencez autant de fois que possible le défi Expert, en privilégiant les decks de type Eau
. Si vous avez réuni toutes les cartes nécessaires, n'hésitez pas à utiliser le deck d'emprunt de Baojian EX.
Mais n'oubliez pas que vous pouvez également obtenir un Coupon carte promo en terminant 10 combats. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours
. Si la chance n'est pas au rendez-vous, vous pouvez donc obtenir de cette manière la carte la plus rare ou celle qui manque à votre collection.
L'événement combat solo de Charbambin est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 11 au 21 mars 2026 à 6h59, heure française
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