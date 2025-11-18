Pokémon Pocket : Gagnez une Méga-évolution inédite pendant cet événement temporaire

Un nouvel événement temporaire a commencé dans Pokémon Pocket et il vous permet d'ajouter à votre collection une carte très rare qui n'est pas disponible dans Méga Ascension. Découvrez comment l'obtenir dans les lignes qui suivent.
Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket
, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. L'une des manières les plus simples d'obtenir ces cartes gratuites est d'ouvrir des boosters Promo. Mais avec le lancement de l'extension Méga Ascension
, un nouveau cycle a débuté : celui des paquets Promo-B.
Depuis le 18 novembre 2025, le titre de DeNA accueille son premier événement temporaire de l'année B
, qui est un événement de combat solo. D'ailleurs, les amateurs de duels seront nombreux à participer car ils peuvent obtenir une toute nouvelle Méga-évolution impossible à récupérer en ouvrant des boosters de Méga Ascension
.
Relevez le défi de combat solo de Méga-Roucarnage EX dans Pokémon Pocket
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Méga-Roucarnage EX est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée reste le booster Promo-B.
De nouvelles cartes inédites à ajouter à votre collection
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.
Lors de cet événement, vous pourrez récupérer la carte de Méga-Roucarnage EX, disponible pour la toute première fois en jeu.
Mais le booster Promo-B peut aussi inclure un Luxray holographique, un Roucool, un Grenousse et un Chlorobule. Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-A, recommencez autant de fois que possible le défi Expert
. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster. Mais désormais, vos chances d'obtenir la carte la plus rare de l'événement sont augmentées grâce à une nouveauté très appréciable.
Une nouveauté introduite avec l'année B : la possibilité d'acheter une carte manquante avec un ticket spécial
En effet, deux éléments ont été ajoutés à Pokémon Pocket qui facilitent l'obtention de toutes les cartes promotionnelles. Le premier est l'ajout de missions dédiées aux événements de combat solo. Accessibles depuis l'onglet Missions de l'accueil, elles permettent d'obtenir des boosters Promo-B en validant certains objectifs
. Vous pouvez donc gagner des paquets supplémentaires très facilement.
Mais la vraie nouveauté est l'ajout du Coupon carte promo
. En terminant 10 combats, vous pouvez récupérer ce ticket spécial. Il peut ensuite être échangé dans la boutique en jeu contre l'une des 5 cartes de l'événement en cours
. Si la chance n'est pas au rendez-vous, vous pouvez donc obtenir de cette manière la carte la plus rare ou celle qui manque à votre collection.
L'événement combat solo de Méga-Roucarnage EX est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 18 novembre au 5 décembre 2025 à 6h59, heure française
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