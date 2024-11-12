Pokémon Pocket : Les missions secrètes et comment les valider

En plus des missions de collection et de défi, Pokémon Pocket offre la possibilité aux plus déterminés de valider 7 objectifs cachés et d'obtenir une pluie de récompenses.
Depuis la page d'accueil de Pokémon Pocket
, les dresseurs ont accès à l'onglet Missions. Ce dernier répertorie tous les objectifs principaux à valider, divisés en 6 grandes catégories (Faciles et Difficiles, Quotidiennes, Cartodex, Deck, Événement et Premium). Cependant, il existe en réalité une septième catégorie, composée de 7 missions cachées, toutes en lien avec des collections de cartes
. Si les compléter peut demander du temps, le jeu en vaut la chandelle car il permet de récupérer une grande quantité de sabliers et même une carte Immersive rare.
Des missions secrètes de Pokémon Pocket sous forme de clin d'œil à la première Génération
Toutes les missions secrètes vous demanderont de réunir entre 3 et 8 cartes différentes.
Certaines d'entre elles sont d'ailleurs des variantes de missions plus accessibles et visibles dans l'onglet « Collections par thème ». Cependant, la rareté des cartes en question et leur difficulté d'obtention pourraient donner du fil à retordre aux moins chanceux. Pour augmenter les chances de compléter ces objectifs cachés, fabriquer les cartes manquantes à l'aide des points Booster ou utiliser la Pioche miracle sont des atouts à ne pas négliger
.
Les cartes à obtenir pour valider les 7 missions secrètes et leurs récompenses
Même si cela peut demander du temps, ces objectifs cachés permettent de compléter à 100 % le Cartodex de Puissance génétique. De plus, elles vous permettent d'amasser une grande quantité de Sabliers boosters, de Sabliers miracle ainsi que de tickets boutiques à échanger par la suite. Les 7 missions à compléter sont les suivantes.
L'envol des Légendes continue
Version cachée de la quête « L'envol des Légendes », cette mission demande de réunir Artikodin EX, Électhor EX et Sulfura EX.
Les cartes peuvent être en version EX classique, Full Art ou Alternative. En récompense, vous obtiendrez 48 Sabliers Miracle, 12 Sabliers Booster et 20 Tickets Boutique.
Complétez le Pokédex de Kanto
Comme son nom le laisse supposer, cette mission demande d'obtenir au moins un exemplaire de chaque Pokémon de la première Génération.
Cependant, il n'est pas nécessaire de réunir toutes les cartes de l'extension à l'effigie des monstres concernés. Cela signifie qu'il est possible de valider cet objectif en amassant uniquement des cartes communes, Unco et holographiques. En récompense, vous obtiendrez la carte Immersive rare de Mew.
Champions et Championnes de Kanto 2
Cette mission est également une version alternative de l'objectif éponyme accessible dans l'onglet Collections par thème. Pour la valider, les dresseurs devront réunir les versions Full Art de Pierre, Ondine, le Major Bob, Erika, Koga, Morgane, Auguste et Giovanni
. En récompense, vous obtiendrez 48 Sabliers Miracle, 12 Sabliers Booster et 12 Tickets Boutique.
Musée Puissance génétique 1 (concerne uniquement les boosters Dracaufeu)
Les quêtes Musée vous demandent d'ajouter à votre Cartodex des cartes Illustration rare spécifiques. Pour valider la première des 3 missions de musée, il vous faudra trouver dans les boosters Dracaufeu les cartes de Ortide, Scarabrute, Salamèche, Galopa, Lokhlass, Alakazam, Ramoloss et Miaouss
. En récompense, vous obtiendrez 36 Sabliers Miracle, 12 Sabliers Booster et 10 Tickets Boutique.
Musée Puissance génétique 2 (concerne uniquement les boosters Mewtwo)
Tout comme la première quête Musée, il faut réunir 8 cartes Illustration rare pour valider cet objectif caché. Dans les boosters Mewtwo, les Pokémon à rechercher sont Bulbizarre, Osselait, Nosferalto, Smogo, Dracolosse, Roucarnage, Métamorph et Porygon
. En récompense, vous obtiendrez 36 Sabliers Miracle, 12 Sabliers Booster et 10 Tickets Boutique.
Musée Puissance génétique 3 (concerne uniquement les boosters Pikachu)
La mascotte de The Pokémon Company a également droit à sa quête de collection bonus. Dans les boosters à son effigie, vous devrez trouver les cartes Illustration rare de Carapuce, Léviator, Électrode, Taupiqueur, Nidoqueen, Nidoking, Évoli et Ronflex
pour compléter le troisième musée. En récompense, vous obtiendrez 36 Sabliers Miracle, 12 Sabliers Booster et 10 Tickets Boutique.
L'Immersif 4
Cette mission cachée sera la plus difficile à valider. En effet, elle demande de réunir les cartes Immersive rare de Pikachu EX, Dracaufeu EX et Mewtwo EX
. Mais il faut également avoir dans votre Cartodex la carte Immersive rare de Mew.
Or, pour l'obtenir, il faut valider un objectif secret. En récompense, vous obtiendrez 48 Sabliers Miracle, 12 Sabliers Booster et 20 Tickets Boutique.
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