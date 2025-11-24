Pokémon Pocket : Pas de nouvelle extension lancée à la fin du mois ?

Les joueurs de Pokémon Pocket ont pris l'habitude de guetter les derniers jours de chaque mois avec impatience car ils sont associés au lancement d'une nouvelle série de cartes. Mais le mois de novembre 2025 pourrait bien rompre avec cette tradition.
C'est devenu une habitude pour les joueurs de Pokémon Pocket
depuis le lancement du jeu fin 2024. Entre le 27 et le 30 de chaque mois, une nouvelle extension fait ses débuts en jeu, amenant avec elle un ou plusieurs nouveaux paquets à ouvrir, des missions inédites, de nouveaux défis solo en bien plus encore.
En règle générale, la bande-annonce de présentation de chaque nouvelle extension est dévoilée une semaine avant son lancement dans Pokémon Pocket. Mais en ce mois de novembre 2025, aucun trailer ni aucune fuite n'ont encore été visionnés par les joueurs.
Si un retard peut être en cause, il est probable que la sortie de l'extension B1a, la prochaine du titre, n'ait lieu que dans quelques semaines.
La nouvelle extension de Pokémon Pocket lancée juste avant les fêtes ?
Plusieurs sites dédiés à l'actualité de Pokémon Pocket, notamment Pokémon Zone
et PTCGPocket.gg, précisent que l'extension B1a ne sortirait pas à la fin du mois de novembre
comme ce fut le cas des précédentes séries. Ces sites mentionnent plutôt une sortie prévue pour le 17 décembre 2025
.
Pour l'heure, il s'agit d'une simple rumeur et non d'une information confirmée par DeNA et The Pokémon Company. Cependant, plusieurs indices semblent aller dans ce sens et l'un d'entre eux serait même visible de tous dans l'application.
Un scénario surprenant mais qui semble familier
Dans un premier temps, les joueurs et joueuses de Pokémon Pocket peuvent constater que la deuxième vague de missions du premier anniversaire du jeu (permettant de récupérer gratuitement jusqu'à 27 boosters) est active jusqu'au 16 décembre 2025
. Or, les dates ne sont pas anodines dans le titre de DeNA, surtout quand elles sont liées à des événements exceptionnels comme cet événement anniversaire. Cette information peut confirmer l'hypothèse d'une sortie courant décembre.
Ensuite, Pokémon Pocket a déjà connu un scénario similaire l'an dernier, après le lancement de Puissance génétique. La première extension proposée dans le jeu était assez conséquente et il pouvait sembler logique de laisser du temps aux joueurs pour pouvoir la compléter avant la sortie d'une nouvelle série. D'ailleurs, notons que L'Île Fabuleuse (l'extension A1a sortie juste après Puissance Génétique) a été lancée le 17 décembre 2024
.
Même si cela n'a pas encore été confirmé, il est donc fort probable que l'extension qui succèdera à Méga-Ascension
fasse bien ses débuts dans Pokémon Pocket juste à temps pour le début des vacances de fin d'année. Affaire à suivre…
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