Pokémon Pocket va vous offrir 27 boosters différents pendant cet événement à ne pas manquer

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2025 à 17h48
C'est l'anniversaire de Pokémon Pocket ! Pour l'occasion, l'application compte bien vous gâter avec un cadeau de taille : 27 boosters gratuits des précédentes extensions du jeu. Découvrez quand et comment les récupérer.
Pokémon Pocket va vous offrir 27 boosters différents pendant cet événement à ne pas manquer
Le 30 octobre 2024, Pokémon Pocket faisait officiellement ses débuts sur nos smartphones. Un an plus tard, les collectionneurs du monde entier sont toujours présents pour ouvrir leurs deux boosters quotidiens et voir ce qu'ils renferment. Pour célébrer comme il se doit ce premier anniversaire, le jeu de DeNA a vu les choses en grand.

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Les festivités ont commencé dès le 25 octobre avec un compte à rebours permettant de récupérer des boosters et une carte promotionnelle. Mais depuis le 30 octobre 2025, une campagne anniversaire a débuté en jeu avec une montagne de récompenses à la clé, notamment 27 boosters différents et totalement gratuits.

Trois boosters de la nouvelle extension offerts à tous les joueurs de Pokémon Pocket 

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La campagne anniversaire a débuté dès le lancement de l'extension Méga-Ascension avec une belle surprise. Tous les joueurs (y compris les nouveaux venus) qui se connectent trouveront dans l'onglet Cadeaux un booster Altaria, un booster Braségali et un booster Léviator.

Cette belle surprise est un bon moyen de découvrir gratuitement le contenu de cette extension axée sur les Méga-évolutions, clin d'œil à la récente sortie de Légendes Pokémon: Z-A. Dans le même temps, une série de missions anniversaire sont disponibles dans l'onglet dédié. Une première vague a été lancée le 30 octobre et permet de récupérer des objets cosmétiques. Mais une deuxième vague sera lancée dans peu de temps et elle va intéresser de nombreux joueurs.

Des missions accessibles à tous pour récupérer gratuitement jusqu'à 24 boosters

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À partir du 22 novembre 2025, seize nouvelles missions anniversaire seront ajoutées dans Pokémon Pocket. Les objectifs en question sont variés mais faciles à réaliser, comme se connecter au jeu pendant une semaine, participer à plusieurs combats, éditer un deck, envoyer 5 remerciements ou personnaliser un deck avec des protège-cartes. 

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En validant ces petites missions, les joueurs pourront récupérer jusqu'à 24 boosters différents de précédentes extensions, répartis comme tels : 
  • Deux boosters Puissance Génétique Pikachu
  • Deux boosters Puissance Génétique Dracaufeu
  • Deux boosters Puissance Génétique Mewtwo
  • Deux boosters L'île Fabuleuse
  • Deux boosters Choc Spatio-temporel Dialga
  • Deux boosters Choc Spatio-temporel Palkia
  • Deux boosters Gardiens astraux Solgaleo
  • Deux boosters Gardiens Astraux Lunala
  • Deux boosters Lumière triomphale
  • Deux boosters Réjouissances rayonnantes
  • Deux boosters Crise interdimensionnelle
  • Deux boosters La Clairière d'Évoli
Cette opération anniversaire sera proposée en jeu jusqu'au 17 décembre 2025 afin de laisser aux joueurs le temps nécessaire pour toutes les valider. Alors si vous aimez ouvrir des paquets gratuits, ne ratez pas la deuxième vague des célébrations du premier anniversaire de Pokémon Pocket !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaires (6)

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Manou (invité) Le 02/11/2025 à 10:05

Avec mon petit fils ce sera sympa 😊

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Gaëlle26... (invité) Le 01/11/2025 à 23:45

Cool

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Rabat joie (invité) Le 01/11/2025 à 18:59

Super !!! Je veux mon 14 ème malosse et mon 29eme axoloto de Paldea !!!

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Christ87. (invité) Le 01/11/2025 à 18:57

Ok

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Dudley (invité) Le 01/11/2025 à 11:00

27 ? 27 ??? Mais l'an dernier j'en avais eu 29 !!!!! Qui a la ref

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Merci (invité) Le 30/10/2025 à 22:37

Merci