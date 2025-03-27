Pokémon Pocket : Obtenez facilement un petit Dracaufeu chromatique en accomplissant ceci

Dracaufeu EX shiny est le Pokémon le plus recherché de Réjouissances Rayonnantes, la nouvelle extension de Pokémon Pocket. Mais vous pouvez décorer votre profil avec le dragon noir en validant une curieuse mission.
Que ce soit dans le TCG Pokémon papier ou dans Pokémon Pocket
, Dracaufeu est un Pokémon populaire et il est généralement le plus recherché des extensions où il est listé. Dans l'extension Réjouissances Rayonnantes
, le starter de première génération est décliné en 3 versions différentes, dont une version chromatique. Sa peau noire et ses ailes rouges ont le pouvoir de faire tourner les têtes, même si ses chances d'obtention sont particulièrement basses.
Cependant, Pokémon Pocket a prévu plusieurs surprises pour combler les petits et les grands admirateurs du Dracaufeu EX shiny. D'ailleurs, il est possible de récupérer gratuitement un élément cosmétique à son effigie.
L'icône Dracaufeu chromatique récupérable gratuitement dans Pokémon Pocket
En effet, il existe une mission qui n'est pas listée dans l'onglet dédié à l'extension Réjouissances Rayonnantes, ni dans la catégorie Collections par thème. Pourtant, cette mission secrète permet d'obtenir une icône pour personnaliser votre profil de joueur.
De plus, cette mission est à la portée de tous avec un peu de patience. La mission en question vous demande d'obtenir au moins une fois les 72 cartes du set principal de Réjouissances Rayonnantes
, EX comprises.
Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir les cartes dépassant la rareté 4 diamants. Simple à réaliser en apparence, elle peut prendre du temps s'il vous manque les cartes holographiques et les cartes EX. Pour les trouver, n'hésitez pas à utiliser la Pioche miracle, en proposant des échanges à vos amis et en utilisant la création de cartes via les Points boosters
.
Vous pouvez suivre votre progression en regardant votre Cartodex de l'extension. Un compteur de cartes du set principal est visible en haut de l'écran. Une fois les 72 cartes réunies, vous obtiendrez en récompense une icône représentant le Dracaufeu chromatique. Il ne vous restera plus qu'à appuyer sur votre image de profil (sur la page d'accueil de l'application) et à la remplacer par le Dracaufeu tant convoité.
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