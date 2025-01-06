Pokémon Pocket : Nos conseils pour profiter au lancement de la deuxième extension du jeu

La deuxième extension principale de Pokémon Pocket sera disponible en jeu dans quelques semaines. Pour vous faire plaisir dès son arrivée en jeu, préparez-vous dès maintenant.
Si L'Île Fabuleuse est théoriquement la deuxième extension sortie dans Pokémon Pocket
, il s'agit davantage d'une mini-série. En effet, elle contient bien moins de cartes que la première série principale, Puissance génétique. Trois mois après son arrivée, la série mettant à l'honneur Pikachu, Dracaufeu et Mewtwo va tirer sa révérence
pour laisser place à une nouvelle série principale.
À l'heure actuelle, nous ignorons encore qui seront les Pokémon stars de cette nouvelle série, son nom ou le nombre de cartes qu'elle contiendra. Cependant, les dresseurs de tous âges peuvent d'ores et déjà anticiper l'arrivée de cette nouvelle extension, prévue pour fin janvier d'après plusieurs fuites
. Si vous êtes joueur de Pokémon Pocket, découvrez nos 3 astuces à réaliser tout au long du mois de janvier 2025 et le jour du lancement.
Économisez les Sabliers booster pour le lancement de la 2e extension de Pokémon Pocket
Hormis si des paquets sont offerts gratuitement pour célébrer la sortie, vous devrez patienter pendant 12 heures ou dépenser des Sabliers booster pour ouvrir un booster de la nouvelle extension de Pokémon Pocket. L'idéal pour profiter de ces deux méthodes sans frustration est d'accumuler le plus de sabliers possible, et ce dès maintenant. Tout au long du mois de janvier, pensez donc à :
- Accomplir vos missions quotidiennes pour récupérer 3 Sabliers booster gratuitement
- Terminer des missions permanentes ou événementielles (comme celles de l'événement butin Tortank)
- Augmenter votre niveau général en jeu
Ne négligez pas la Pioche Miracle lors des premiers jours de la nouvelle extension
Dès que la nouvelle extension sera disponible, des milliers de joueurs de Pokémon Pocket vont vouloir ouvrir une grande quantité de paquets en vue d'obtenir les meilleures cartes. Parmi ces utilisateurs peuvent figurer vos amis et contacts dont vous avez ajouté le code ami
. Profitez de l'enthousiasme de vos connaissances en jeu pour récupérer leurs plus belles prises en utilisant la Pioche miracle
. La profusion d'ouvertures dans les heures suivant le lancement de la deuxième série principale augmentera les chances d'obtenir des cartes rares de cette manière
. Dans la mesure du possible, économisez donc vos Sabliers miracle pour tenter votre chance le moment venu.
Pour cela, pensez à récupérer votre récompense quotidienne gratuite dans la boutique en jeu
. Chaque jour, vous obtenez 2 Sabliers miracle de cette manière. Si vous avez quelques Tickets boutique à dépenser, vous pouvez augmenter votre réserve en échangeant 2 Tickets boutique contre un Sablier miracle ou 12 Tickets contre 6 Sabliers miracle. À noter que les prix sont les mêmes pour les Sabliers Booster.
Pensez à dépenser vos Points booster de Puissance génétique
L'arrivée de cette nouvelle extension marquera également la fin de la mise en avant de la série Puissance génétique. Or, si vous souhaitez obtenir le Master set (c'est-à-dire réunir toutes les cartes de l'extension), utilisez vos Points booster. Ces points que vous obtenez en ouvrant des paquets sont propres à chaque série.
Vous ne pourrez donc pas les mettre de côté pour la nouvelle extension.
Veillez donc à les dépenser pour créer les cartes qui manquent à votre collection ! Pour vérifier votre solde de Points booster et le cout de fabrication de chaque carte, ouvrez simplement l'onglet booster de Puissance génétique et regardez en bas de l'écran, à la droite des paquets.
Un symbole représentant un booster bleu est visible avec un chiffre indiqué juste au-dessus. Appuyez dessus pour ouvrir la liste des cartes de l'extension, voir leur prix et dépenser vos points comme il vous plaît.
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