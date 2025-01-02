Pokémon Pocket : Tentez d'obtenir ce Tortank lors du premier événement de 2025

Débutez l'année dans Pokémon Pocket en participant dès à présent à l'événement butin Tortank pour capturer le premier starter de type Eau.
Lors d'une précédente fuite d'informations, des internautes avaient découvert une liste de cartes promotionnelles
à venir dans Pokémon Pocket. Or, l'une de ces cartes était un Tortank alternatif
qui n'est pas sans rappeler le Florizarre EX star d'un événement de Combat Solo
proposé en novembre 2024.
Suite au partage du visuel de cette carte, de nombreux joueurs ont rapidement émis l'hypothèse que ce Tortank pourrait être obtenu de la même manière. Depuis le 1er janvier 2025, cette théorie s'est vérifiée. En effet, les dresseurs et dresseuses qui le souhaitent peuvent tenter d'ajouter cette carte à leur collection dans Pokémon Pocket
. Cependant, son obtention n'est pas garantie.
Pour augmenter vos chances, découvrez comment procéder dans les lignes qui suivent.
Triomphez de duels contre Tortank pour obtenir des récompenses exclusives dans Pokémon Pocket
Pour participer à ce défi temporaire, sélectionnez l'onglet Combat dans l'écran d'accueil de l'application. Puis sélectionnez la catégorie Solo. Plusieurs épreuves seront alors visibles à l'écran, notamment l'Événement butin Tortank. Attention : ces combats individuels ne sont accessibles que jusqu'au 15 janvier 2025 à 6h59 heure française.
Lorsque vous accédez à l'épreuve la première fois, un seul défi est disponible : le deck Carabaffe Facile
. Vous devrez impérativement gagner votre match contre ce deck pour accéder aux défis de niveau supérieur. Pour augmenter vos chances de victoire, privilégiez les types Plante et Électrique
, faiblesses des Pokémon Eau. Chaque défi possède ses propres objectifs (appelés Succès combat) à accomplir et ses récompenses inédites.
Au total, l'événement butin Tortank vous propose de relever 14 Succès combat différents répartis sur 4 niveaux de difficulté (Facile, Moyen, Difficile et Expert)
.
Cinq cartes inédites à récupérer au cours de l'événement butin Tortank
Si vous validez ces Succès combat, vous obtiendrez en récompense de l'énergie supplémentaire à dépenser pour accéder aux différentes épreuves du mode, mais également des Tickets boutique, des Sabliers Booster, des Poudres Éclat ainsi qu'un Booster Promo-A 3
. Ce paquet ne contient qu'une carte, mais celle-ci est inédite et sera ajoutée à votre collection après ouverture. Pour le récupérer, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Cadeaux sur l'écran principal du jeu.
En ouvrant ce type de booster, vous obtiendrez l'une des 5 cartes promotionnelles disponibles parmi Évoli, Pashmilla, Pyrax, Vipélierre et Tortank. Si le Starter de type Eau n'apparait pas rapidement, ne perdez pas espoir. Chaque victoire contre l'un des decks de l'événement est récompensée par un booster Promo-A.
N'hésitez pas à enchaîner les combats (dans la limite de ce que votre jauge d'énergie propose) pour tenter d'obtenir le Pokémon emblématique de première génération.
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