Pokémon Pocket : Comment fonctionne la Pioche Miracle ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2024 à 12h29
Avec la Pioche Miracle, les joueurs ont une chance d'obtenir des cartes manquantes ou très rares sans avoir à ouvrir de boosters. Découvrez comment l'utiliser.
Pokémon Pocket : Comment fonctionne la Pioche Miracle ?
En ouvrant des boosters, les joueurs de Pokémon Pocket peuvent compléter leur collection et renforcer leurs decks pour les combats. Cependant, il peut être frustrant de ne pas voir la carte recherchée apparaître lors d'une ouverture. Pour aider les dresseurs à augmenter leurs chances d'obtention, le titre inclut une fonctionnalité unique : la Pioche Miracle. Comme son nom le laisse supposer, vous aurez besoin de piocher et d'une dose de chance pour obtenir la carte convoitée.
 

Tentez votre chance avec la Pioche Miracle de Pokémon Pocket

La Pioche Miracle est disponible à partir du Niveau 2. Elle est accessible sur l'écran principal de l'application et possède son propre temps de recharge. Tout comme les ouvertures de boosters, l'utilisation de la Pioche Miracle est limitée mais son fonctionnement est légèrement différent. En effet, cette option utilise une « monnaie » dédiée : la Vitalité miracle (qui est symbolisée par un cœur doré). Toutes les 12 heures, un nouveau cœur est ajouté à la réserve, dans la limite de 5 cœurs maximum. 

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Si vous souhaitez utiliser la Pioche Miracle dans Pokémon Pocket, appuyez sur l'onglet dédié dans l'écran principal. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le nombre de Vitalité miracle disponible, le temps nécessaire pour l'obtention d'un nouveau cœur et plusieurs paquets. Tous ont été ouverts par des joueurs dans les minutes précédentes. Chacun peut voir ce qui a été obtenu. Si un joueur repère une carte qu'il souhaite obtenir, il doit alors regarder le nombre de Vitalité Miracle nécessaire pour tenter sa chance. Ce nombre varie en fonction de la rareté de carte la plus élevée présente dans le booster : 
  • 1 Vitalité miracle pour un booster contenant des cartes à 1 ou 2 losanges
  • 2 Vitalité miracle pour un booster contenant des cartes à 3 losanges
  • 3 Vitalité miracle pour un booster contenant des cartes à 4 losanges ou 1 étoile
  • 4 Vitalité miracle pour un booster contenant des cartes à 2 étoiles
  • 5 Vitalité miracle pour une pioche contenant des cartes à 3 étoiles ou 1 couronne
Cependant, dépenser 5 Vitalité miracle ne garantit pas d'obtenir une carte 1 couronne. Une fois que la somme est dépensée, le joueur a accès au booster vu dans l'onglet Pioche Miracle. Les 5 cartes récupérables sont présentées une première fois, puis mélangées aléatoirement et retournées. Il faut donc choisir celle qui intégrera votre collection, au risque que ce soit un doublon ou une carte à 1 losange. Une fois le tirage effectué, la carte est ajoutée à la collection et les 4 autres cartes sont révélées pour montrer l'emplacement de celle qui était désirée. 

Comment accélérer la récupération de la Vitalité miracle dans Pokémon Pocket ? 

Si toutes les Vitalité miracle ont été dépensées, les joueurs devront attendre 60 heures pour remonter la jauge au maximum. Toutefois, il est possible d'accélérer le temps en dépensant des Sablier miracle.

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De la même manière que le Sablier Booster pour les ouvertures, le Sablier Miracle réduit d'une heure le temps de récupération d'un cœur. Il est donc possible d'en dépenser jusqu'à 12 pour obtenir un cœur supplémentaire. Le Sablier Miracle peut être obtenu en terminant des missions, en gagnant des niveaux ou il peut être acheté à la Boutique.

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Attention : les Pioches Miracle proposées ne sont disponibles que pendant une durée limitée. Régulièrement, de nouvelles pioches sont proposées. Mais si un booster expiré tente le joueur, il peut utiliser un Rembobinateur pour tenter sa chance. Mais cet objet est difficile à obtenir et à réserver pour une occasion spéciale. Désormais, vous savez comment obtenir facilement de nouvelles cartes, tant que la chance est de votre côté !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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