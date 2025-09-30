Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension spéciale Booster de luxe ex

Pour la première fois depuis son lancement, Pokémon Pocket propose une extension spéciale. Découvrez tout ce que vous réserve Booster de luxe ex, la première série disponible pour une durée limitée.
Chaque fin de mois marque l'arrivée d'une nouvelle extension dans Pokémon Pocket
. Après Sagesse entre Ciel et Mer
et Source secrète, le titre de DeNA devait normalement accueillir une nouvelle mini série contenant environ 100 cartes.
Mais le jeu a surpris sa communauté en dévoilant Booster de luxe ex, une extension pas comme les autres
et riche en surprises. Vétérans des ouvertures comme jeunes chasseurs de cartes, préparez-vous à des ouvertures brillantes et à des cartes EX en pagaille.
Booster de luxe ex, l'extension la plus importante de Pokémon Pocket
Connue comme l'extension A4b, Booster de luxe ex ne reprend pas le schéma classique des mini-extensions proposées depuis le lancement du jeu. En effet, cette série conséquente contient à elle seule 288 cartes différentes. Jusqu'à ses débuts le 30 septembre 2025, l'extension la plus importante du jeu était Puissance génétique et ses 261 cartes, celles proposées au lancement de Pokémon Pocket.
Mais Booster de luxe ex va encore plus loin. En réalité, cette extension compte 379 cartes, dont 26 cartes secrètes
. Ce nombre conséquent est lié à une première nouveauté majeure : l'ajout des cartes brillantes Parallèles
. Équivalents des cartes Reverse dans le TCG Pokémon
classique, les joueurs peuvent obtenir ces variantes brillantes de toutes les cartes classiques de l'extension. Elles sont reconnaissables à leur brillance présente sur toute la carte, hormis sur l'illustration du Pokémon.
Rien que sur ce point, Booster de luxe ex se démarque et donnera du fil à retordre à tous les complétistes. Mais ce n'est pas la seule nouveauté majeure de cette extension brillante.
Plusieurs nouveautés majeures apportées par cette extension inédite
Moins de cartes mais un hit garanti à chaque ouverture
La deuxième nouveauté notable de Booster de luxe ex est que ses boosters ne contiennent que 4 cartes
contrairement aux 5 cartes habituelles. Cependant, chaque paquet contient obligatoirement une carte EX provenant des précédentes extensions du jeu. D'ailleurs, ce détail est même visible dans la sélection du paquet.
De fait, chaque ouverture s'accompagne obligatoirement d'une carte de rareté 4 diamants au minimum
. Mais les plus chanceux peuvent aussi avoir dans le même paquet une carte holographique supplémentaire ou une carte secrète.
Une Pioche miracle légèrement différente pour les paquets Booster de luxe ex
Ces paquets à 4 cartes impactent également la Pioche miracle de Pokémon Pocket
. En effet, cette pioche bonus est paramétrée pour proposer 5 éléments différents. Afin de s'adapter à cette extension spéciale, chaque Pioche miracle de Booster de luxe ex proposera les 4 cartes du paquet et 2 Sabliers boosters en 5e option
. De quoi inciter les joueurs à tenter leur chance, que ce soit pour obtenir une carte Ex manquante ou pour récupérer gratuitement des Sabliers.
Un moyen simple de valider certaines missions passées
Le grand nombre de cartes de Booster de luxe ex a également un dernier atout. En effet, toutes les cartes obtenues de cette manière permettent de valider les missions des précédentes extensions
. Mais attention : elles ne permettent pas de compléter les Cartodex des précédentes séries.
Ainsi par exemple, si vous obtenez le Giratina EX de Réjouissances rayonnantes, vous pourrez débloquer son deck de l'extension et il comptera pour certaines missions de collection antérieures. Mais la carte obtenue ne comptera pas dans le Cartodex de Réjouissances rayonnantes.
La première extension de Pokémon Pocket proposée de manière temporaire aux joueurs
Bien entendu, Booster de luxe ex propose également de nouvelles missions à relever ainsi que des défis uniques dans le mode Combat Solo. Mais cette extension ne restera pas accessible aux joueurs à l'arrivée du prochain booster. Sur l'onglet d'ouverture du paquet, il est précisé que l'extension n'est disponible que jusqu'au 30 octobre 2025
. Une fois cette date passée, l'extension Booster de luxe ex disparaitra pour une durée indéterminée.
Mais DeNA a précisé que celle-ci pourra revenir en jeu de manière occasionnelle dans le futur
. Alors que ce soit pour compléter vos decks, faire le plein de cartes brillantes ou simplement pour valider d'anciennes missions, pensez à ouvrir Booster de luxe ex avant qu'elle ne disparaisse. L'extension sera donc accessible jusqu'à la fin du mois d'octobre, juste avant le premier anniversaire de Pokémon Pocket.
commentaires (4)
Franchement lamentable cette extension. DeNA prend encore ses joueurs pour des vaches à lait. 379 cartes dans un délai limité d'un mois ?? Traduction : "payez cher sinon vous n'aurez pas nos cartes hihihi". Je joue depuis la sortie mais je pense m'arrêter là. Ils abusent. Comme d'hab avec la licence Pokémon. On ne peut pas dire qu'on est surpris. C'est quand même fou de se dire que la licence JV qui rapporte le plus d'argent au monde n'en a jamais assez et ne sort plus que des jeux médiocres (que ce soit la série principale, GO ou maintenant TCGP). GG aux pigeons qui investiront dans les pokélingots, pour ma part, c'est non. Bye bye ptcgp
Pour les échanges c'est écrit dans les détails de la carte de quelle extension elle vient
Du coup ça se passe comment pour les échanges ? Si on drop une carte qui est dans une extension précédente mais que ça ne valide pas l'ancienne extension, comment savoir si lorsque que nous allons avoir une demande d'échange cette carte appartient aux anciennes qu'on a pas ou a la collection booster de luxe... Encore une belle douille..
C'est quand même dommage que ces nouvelles cartes issues des anciennes séries ne permettent pas de compléter les anciennes séries (cartodex).
L'intérêt est pas fou du coup.