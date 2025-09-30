Pokémon Pocket : Comment obtenir l'emblème secret de Pikachu ?

Impressionnez vos amis dresseurs et ajoutez une touche électrique à votre profil en le personnalisant avec l'emblème secret de Pikachu dans Pokémon Pocket.
Permettant de personnaliser son profil dans Pokémon Pocket
, les emblèmes sont de petits accessoires représentant les Pokémon les plus appréciés des joueurs ou les vedettes des différentes extensions. En mascotte de la franchise, Pikachu a eu droit à son petit insigne violet au lancement du titre de DeNA.
Mais pour accompagner les débuts de l'extension Booster de luxe ex, un emblème secret débordant de mignonnerie et réunissant 3 adorables Pikachu
peut être obtenu. Cependant, il vous faudra une bonne dose de chance pour l'ajouter à votre collection.
Place à la Pikachumania !
Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à dépenser les Tickets d'extension obtenus en validant des missions thématiques dans la boutique en jeu. C'est d'ailleurs de cette manière que vous pouvez récupérer le premier emblème de Pikachu en échangeant 100 Tickets de Puissance génétique. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète.
Or, l'emblème aux 3 Pikachu dorés est bien la récompense d'une mission secrète de l'extension Booster de luxe ex. Pour le débloquer, les joueurs doivent impérativement réunir 5 cartes spécifiques aux couleurs du petit compagnon électrique
:
Toutes peuvent être obtenues dans Booster de luxe ex
- Le Pikachu de base à 60 points de vie (en version classique ou brillante parallèle)
- Le Pikachu EX possédant l'attaque Cercle électrik
- Le Pikachu EX possédant l'attaque Tonnerre
- Le Pikachu EX Full Art aux allures de pin's
- Le Pikachu EX Immersive Rare V2
, ce qui peut faciliter son obtention pour les nouveaux joueurs. Mais il est important de préciser que les deux cartes EX (respectivement présentes dans les extensions Puissance génétique et Réjouissances rayonnantes) ainsi que la version classique à 60 points de vie (présente elle aussi dans Puissance génétique) comptent pour la progression de la mission.
Comment afficher cet emblème secret dans Pokémon Pocket ?
Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de Pikachu, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.
Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu
. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème secret de Pikachu
et validez en appuyant sur OK pour le voir apparaître sur votre profil.
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