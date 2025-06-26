Pokémon Pocket : Les missions secrètes de La Clairière d'Évoli et comment les valider

Découvrez les cartes à réunir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions secrètes de La Clairière d'Évoli et tout les objets que vous pouvez récupérer en les validant.
Invisibles dans l'application Pokémon Pocket
jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes
sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées. Chaque extension propose sa série de missions secrètes et La Clairière d'Évoli
, la mini-extension disponible depuis le 26 juin,
n'échappe pas à cette règle.
Peu de missions secrètes ajoutées avec l'extension La Clairière d'Évoli dans Pokémon Pocket
Étant une plus petite série, l'extension La Clairière d'Évoli propose moins de missions secrètes à valider. Au total, vous ne pourrez valider que 4 missions secrètes différentes.
Comme pour les précédentes séries, il y aura des missions Musée vous demandant de réunir certaines cartes secrètes spécifiques. Cependant, les Évolitions et les Pokémon sucrés vont aussi mettre votre détermination, votre patience et votre chance à l'épreuve.
Les missions Musée
Incontournables à chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes secrètes spécifiques. Mais pour la première fois, vous ne devrez pas réunir toutes les cartes Illustration rare de la série.
En effet, celles-ci comptent comme des missions de collection classiques et permettent même d'obtenir des Tickets spéciaux pour récupérer l'emblème d'Évoli. Cette fois-ci, seules les cartes Alternatives et la vedette de la série ont droit à leur mission musée :
- Musée La Clairière d'Évoli
- Pyroli EX
- Oratoria EX
- Nymphali EX
- Dracolosse EX
- Ronflex EX
- Le musée d'Évoli
- Évoli (#55, carte du set principal)
- Évoli EX (#56, carte du set principal)
- Évoli (#78, version Illustration rare)
- Évoli EX (#83, version Full Art)
- Évoli EX (#92, version Immersive Rare)
Une fête sucrée aux proportions épiques : une nouvelle mission de grande ampleur dans Pokémon Pocket
Vous souvenez-vous de la mission Collection de Mordudor ? Figurant dans la liste des missions secrètes de l'extension Réjouissances rayonnantes
, cette mission un peu particulière demandait aux joueurs de réunir 99 exemplaires de la carte Mordudor. Celles et ceux qui parvenaient à valider cette mission très chronophage recevaient en récompense un emblème représentant Gromago, l'évolution de Mordudor.
Sachez que l'une des missions secrètes de la Clairière d'Évoli reprend le même principe. Mais à la place de l'or, c'est du sucre que vous allez devoir accumuler en grande quantité. Pour valider la quête Fête sucrée aux proportions épiques, vous devrez réunir l'une des 7 cartes mettant en scène des Pokémon desserts : Crémy, Charmilly, Sucroquin, Cupcanaille, Dratatin, Sorbébé et Sorboul.
Mais surtout, vous devrez répéter cette opération 100 fois !
Une fois cet objectif validé, vous serez récompensé avec un emblème représentant Charmilly, son évolution.
Réunir toutes les cartes du set principal de l'extension La Clairière d'Évoli
Enfin, l'ultime mission secrète de La Clairière d'Évoli vous demandera d'obtenir toutes les cartes de rareté 1 diamant à 4 diamants. Cela signifie que vous devrez avoir les 69 cartes du set principal, EX comprises
. Mais comme l'extension est une mini-série, cette mission pourra être validée assez facilement, notamment en utilisant les Points boosters pour fabriquer les cartes manquantes. En récompense, vous obtiendrez une icône Évoli pour personnaliser votre profil de joueur.
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