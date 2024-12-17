Pokémon Pocket : Cette carte de l'extension L'Île Fabuleuse fera des ravages avec Ondine

Si vous jouez un deck Eau dans Pokémon Pocket et que vous utilisez à foison la mécanique de la redoutée Ondine, alors tentez de récupérer cette carte de L'Île Fabuleuse au plus vite.
Si vous avez déjà fait des duels contre d'autres joueurs dans Pokémon Pocket
, vous avez dû croiser un deck Eau dont la carte la plus redoutée n'était pas un Pokémon, mais un Dresseur.
Personnage emblématique des premières saisons du dessin animé Pokémon, Ondine n'est pas seulement la partenaire d'aventure de Sacha, mais aussi la championne d'arène d'Azuria. En tant que championne d'arène, elle possède des capacités supérieures à la moyenne des dresseurs. Une fois lancée, sa capacité vous demande de lancer une pièce jusqu'à obtenir un Pile. Si c'est Face, Ondine ajoute une énergie Eau au Pokémon de votre choix.
Or, l'opération peut être très rentable, avec des joueurs ayant accumulé jusqu'à 9 énergies Eau de cette manière. Mais dans la plupart des cas, seules 3 à 4 énergies sont nécessaires pour lancer une attaque, provoquant un gâchis d'énergie. Cependant, celui-ci va devenir exploitable grâce à la carte Aquali de l'extension L'Île Fabuleuse.
Aquali et Ondine, un duo qui pourrait faire de gros dégâts dans Pokémon Pocket
Déjà présent dans l'extension Puissance génétique, Aquali a droit à deux nouvelles cartes (une holographique et une Illustration rare) dans L'Île Fabuleuse. Mais cette nouvelle version s'accompagne d'un nouvel effet qui fonctionne de pair avec la capacité d'Ondine.
Cet Aquali peut utiliser l'attaque Surlavage ou Wash out en anglais. Elle permet au dresseur de déplacer une énergie Eau de l'un des Pokémon présents sur votre banc vers le Pokémon actif.
De plus, le joueur peut effectuer cet échange d'énergies autant de fois qu'il le souhaite pendant son tour. Or, cette capacité peut permettre de transférer les énergies accumulées par Ondine vers le Pokémon actif, ce qui peut accélérer l'utilisation d'attaques redoutables.
Déplacer ces énergies peut également permettre de sauver un Pokémon proche du K.O afin de payer le coût de retraite ou de renforcer les Pokémon Eau les plus utilisés à l'heure où ces lignes sont écrites, à savoir Staross Ex et Artikodin EX. Néanmoins, ce combo redoutable est soumis à une condition : obtenir la carte d'Aquali. Qu'il s'agisse de la version holographique ou Illustration rare, elles ne sont pas simples à obtenir.
Si vous souhaitez les fabriquer, il vous en coutera 150 points booster de L'île Fabuleuse pour la version holographique et 400 points pour la version Illustration rare.
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