Pokémon Pocket : Découvrez le prix en Jetons échange de chaque type de carte

Pour échanger une carte dans Pokémon Pocket, vous devez dépenser des Jetons échange. Mais en fonction de sa rareté, le nombre de jetons à donner peut vite grimper.
Les joueurs qui ont déjà pu tester les échanges dans Pokémon Pocket
ont découvert les nombreuses conditions liées à cette fonctionnalité. L'une des plus importantes est l'utilisation des Jetons échange
, nouvelle monnaie qui détermine la valeur d'une carte à échanger. Or, cette valeur est influencée par le niveau de rareté d'une carte.
Pour éviter les mauvaises surprises, découvrez combien vous pouvez récupérer de Jetons échange ou combien dépenser pour une carte recherchée.
Entre 0 et 1500 Jetons échange pour une carte dans Pokémon Pocket
Au lancement de la fonctionnalité, The Pokémon Company a mis en place deux systèmes de valeur distincts en Jetons échange.
La première est celle donnée à une carte qui est transformée en jetons si un joueur en possède plusieurs exemplaires. Celle-ci est plus basse que la valeur à l'échange avec un autre joueur. D'ailleurs, il faut préciser qu'il est impossible de transformer des cartes communes et peu communes en Jetons échange. Les seules manières de vous débarrasser de vos multiples doublons sont les échanges et l'application d'effets déco
.Dès que vous souhaitez échanger une carte avec un autre joueur, vous devez donc posséder un nombre de Jetons échange équivalents à la valeur de la carte demandée
. Cependant, il vous en coûtera entre 120 et 500 jetons. Voici un petit récapitulatif de la valeur de chaque type de cartes dans Pokémon Pocket, selon que la carte soit désenchantée ou échangée :
- Cartes à 1 et 2 diamants (communes et unco) : 0 Jetons échange à la transformation et à l'échange
- Cartes à 3 diamants (holographiques) : 25 Jetons échange à la transformation / 120 Jetons échange en cas de troc
- Cartes à 4 diamants (EX) : 125 Jetons échange à la transformation / 500 Jetons échange en cas de troc
- Cartes à 1 étoile (Illustration rare) : 100 Jetons échange à la transformation / 400 Jetons échange en cas de troc
- Cartes à 2 étoiles (Full art et Dresseur) : 300 Jetons échange à la transformation
- Cartes à 3 étoiles (Alternative et Immersive rare) : 300 Jetons échange à la transformation
- Cartes à une couronne (Gold rare) : 1 500 Jetons échange à la transformation
Notez qu'échanger des cartes communes et unco ne coûte pas de Jetons échange lors d'une transaction avec un autre joueur. Par contre, il n'est possible d'échanger à l'heure actuelle que des cartes à 3 diamants, à 4 diamants et à une étoile.
Les joueurs possédant au moins 3 exemplaires de cartes plus difficiles à obtenir peuvent récupérer beaucoup de Jetons échange en les transformant. Mais ils ne peuvent pas encore les échanger. Cette possibilité sera certainement disponible dans une future mise à jour de Pokémon Pocket.
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