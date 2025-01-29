Pokémon Pocket : La Vitalité échange et comment la recharger

Les échanges ne sont pas illimités dans Pokémon Pocket. Ils sont influencés par une toute nouvelle jauge : la Vitalité échange. Focus sur son fonctionnement.
Depuis le 29 janvier 2025, les joueurs de Pokémon Pocket
peuvent échanger leurs cartes avec celles de leurs amis
. Mais cette activité star des cours de récré est régie par quelques règles dans l'application mobile. En effet, vous ne pouvez pas faire un nombre illimité d'échanges quotidiens. Tout comme la Vitalité booster et la Vitalité miracle, une jauge détermine les possibilités d'échange du joueur.
La Vitalité échange, l'une des plus longues et des plus chères à recharger dans Pokémon Pocket
La jauge en question est la Vitalité échange et elle est représentée par 5 carrés verts quand elle est entièrement rechargée
. À l'arrivée de la fonctionnalité, tous les joueurs ont eu droit à une jauge Vitalité échange pleine. De fait, ils peuvent profiter de quelques transactions « gratuites ». Cependant, il faut garder à l'esprit que chaque échange coûte un carré de la Vitalité échange ainsi que des Jetons échange
variant selon la rareté de la carte.
Comme la jauge d'ouverture des boosters et de la Pioche miracle
, la Vitalité échange se recharge gratuitement avec le temps. Cependant, son décompte est à ce jour le plus long du jeu. En effet, il faut patienter 24 heures pour récupérer un carré de la jauge.
De fait, cela peut contraindre les joueurs les plus impatients à ne pouvoir faire qu'un seul échange par jour.
Pour gagner du temps, il est possible de dépenser des Poké Lingots pour récupérer de la Vitalité échange
. Mais une nouvelle fois, cela peut coûter cher. Dépenser un Poké lingot permet de réduire le temps de recharge de 4 heures. Pour récupérer un carré entier, vous devrez donc dépenser 6 Poké Lingots
. À noter que les Poké Lingots non payants
sont dépensés en priorité. S'il vous manque quelques lingots pour valider la transaction, le jeu vous proposera d'échanger de l'argent réel contre les lingots manquants.
Il est intéressant de noter que sur l'écran de recharge, un Sablier échange est visible en haut à droite de l'écran
. Cet objet permet de réduire d'une heure le temps de recharge de la jauge. Mais à l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est pas encore possible d'en récupérer. Cependant, ces sabliers deviendront des récompenses de missions dans la futur et une alternative gratuite pour recharger la Vitalité échange dans Pokémon Pocket.
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