Pokémon Pocket : Le mode Versus dominé par ce deck réunissant 2 Pokémon légendaires

L'arrivée de la carte Arceus EX a bouleversé toute la méta de Pokémon Pocket. Avec près de 60% de chances de victoires, le nouveau champion des duels réunit les légendes de Sinnoh.
Depuis le 28 février 2025, l'extension Lumière triomphale
est disponible dans Pokémon Pocket
, et avec elle une carte redoutable : Arceus EX
. Le Pokémon créateur amène avec lui une mécanique de lien qui peut être combinée à d'autres Pokémon pour générer davantage de dégâts. Mais seul, Arceus ne s'est pas forcément imposé dans la méta compétitive. C'est en duo qu'il démontre tout son potentiel. Dans ce domaine, la combinaison Arceus EX / Dialga EX
est actuellement la plus efficace.
Le créateur et le maître du temps particulièrement efficaces dans Pokémon Pocket
À la manière du deck Pachirisu EX
, ce deck de légendes repose principalement sur le fait de jouer très peu de cartes de monstres et de faire un maximum de dommages à l'adversaire. En tout, le deck Arceus EX / Dialga EX ne compte que 6 créatures
: deux Arceus EX, deux Dialga EX et deux Shaymin. Cependant, ce dernier ne doit surtout pas être placé en tant qu'attaquant. Il est destiné à rester sur le banc. Toutefois, son talent est utile car il permet de soigner gratuitement vos Pokémon à chaque tour, sans aucune condition. De plus, il sert à booster les dégâts de Pouvoir ultime d'Arceus EX.
Quant au reste des cartes, elles permettent de forcer votre adversaire à remettre un Pokémon affaibli sur le terrain, à réduire le coût de retraite de l'un de vos Pokémon EX, à facilement les amener dans votre main ou à augmenter leur endurance.
Le but premier reste de faire d'importants dégâts aux Pokémon adverses, que ce soit avec les 100 points de dommages du Gros impact de Dialga ou avec Pouvoir ultime d'Arceus EX, qui peut infliger jusqu'à 130 points de dégâts.
Les cartes à réunir pour créer ce deck sont les suivantes :
- Arceus EX x2 (Lumière triomphale)
- Dialga Ex x2 (Choc Spatio-temporel)
- Shaymin x2 (Choc Spatio-temporel)
- Poké ball x2 (Boutique)
- Potion x2 (Boutique)
- Cape géante x2 (Choc Spatio-temporel)
- Casque brut (Choc Spatio-temporel)
- Recherches professorales x2 (Boutique)
- Hélio (Choc Spatio-temporel)
- Leaf x2 (L'Île Fabuleuse)
- Mars (Choc Spatio-temporel)
- Morgane (Puissance génétique)
D'après les données de Limitless TCG, le deck Arceus EX / Dialga EX possède un ratio de victoire de 58,62 %
. Il y a donc de fortes de chances de devoir l'affronter lors des combats contre d'autres joueurs dans les semaines à venir !
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