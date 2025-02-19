Pokémon Pocket : Ce deck n'utilisant qu'une seule carte de créature est l'un des plus redoutables

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 février 2025 à 14h21
Alors que la majorité des decks de Pokémon Pocket reposent sur les capacités de plusieurs créatures, un Pokémon parvient à s'imposer seul face aux géants. Découvrez comment jouer ce deck atypique.
Pokémon Pocket : Ce deck n'utilisant qu'une seule carte de créature est l'un des plus redoutables
Pour constituer un deck de 20 cartes, la plupart des joueurs de Pokémon Pocket utilisent 50 % de cartes de créatures et 50 % de cartes Dresseur. Cela crée un équilibre qui permet de faire face à plusieurs situations en ayant toujours une option à disposition. N'utiliser qu'une seule carte de Pokémon est donc inconcevable pour beaucoup d'habitués des duels. Toutefois, un deck reposant sur cette mécanique dangereuse en apparence parvient à battre des créatures puissantes et des jeux compétitifs. 

La stratégie du deck Pachirisu EX dans Pokémon Pocket : équiper, protéger et renforcer

Il repose sur le fait de ne posséder que 2 exemplaires d'une carte Pokémon : Pachirisu EX. Étant un Pokémon de base, Pachirisu EX peut être posé au premier tour sans aucun problème.

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De plus, le jeu distribue obligatoirement au moins une carte de créature au début de chaque partie. Les joueurs ont donc la garantie de pouvoir le poser dès que le duel commence. Pachirisu EX possède également suffisamment de points de vie pour résister aux premières attaques adverses, ne réclame que 2 énergies de type Électrique pour attaquer et son coût de retrait n'est que d'une énergie. Mais sa vraie force est son attaque, plus précisément la manière de la rendre encore plus puissante. 

En effet, dès qu'une carte Outil (c'est-à-dire une carte Dresseur d'équipement) est attachée à Pachirisu EX, son attaque de base inflige 40 points de dégâts supplémentaires tout en bénéficiant des effets de l'équipement en question. Tant qu'un joueur a des cartes d'équipement dans la main, il peut donc permettre à Pachirisu EX de faire 80 points de dégâts à chaque tour. Cependant, il n'est possible d'attacher qu'une seule carte Outil par tour sur un Pokémon qui n'en possède pas.

Quant au reste du deck, il se compose de cartes Dresseur qui permettent de bloquer l'adversaire, de lui faire perdre du temps ou de soigner Pachirisu EX.

Anyone see this winner of an almost 200 person tournament?
byu/Dagrsunrider inPTCGP

Ce type de deck assez particulier porte même un nom au sein de la communauté : le jeu « 18 Trainers » en référence aux 18 cartes Dresseur qu'il contient. Avant l'arrivée de Choc Spatio-temporel, d'autres Pokémon avaient été mis sous les feux des projecteurs avec une stratégie similaire comme Artikodin EX. Cependant, Pachirisu EX est en train de s'imposer comme l'un des nouveaux champions du mode Versus de Pokémon Pocket.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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