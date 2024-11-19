Pokémon Pocket : Comment obtenir des Poké Lingots gratuitement ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 novembre 2024 à 15h50
Si vous désirez augmenter votre stock de Poké Lingots dans Pokémon Pocket sans passer par la case achats en argent réel, découvrez nos astuces pour en obtenir gratuitement.
Pokémon Pocket : Comment obtenir des Poké Lingots gratuitement ?
Pokémon Pocket dispose d'un large éventail de monnaies et d'objets permettant d'ouvrir davantage de boosters ou de tenter sa chance à la Pioche miracle. Parmi les monnaies dites Premium, le Poké Lingot est la plus rare et la plus difficile à obtenir. L'une des options les plus accessibles pour accumuler des lingots est de les acheter dans la boutique. Cependant, cette opération implique de dépenser de l'argent réel (entre 0,99 € et 99,99 € selon le nombre souhaité). Mais il est possible de gagner des Poké Lingots sans dépenser d'argent dans Pokémon Pocket.

Récupérez des Poké Lingots dans Pokémon Pocket en augmentant votre niveau

L'inventaire du jeu fait d'ailleurs la distinction entre les Poké Lingots obtenus en dépensant de l'argent réel et ceux gagnés en jeu en accomplissant certains objectifs. À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'existe qu'une seule manière d'obtenir des Poké Lingots gratuitement. Pour cela, il vous suffit d'augmenter votre niveau dans le jeu. À chaque nouveau niveau gagné, vous obtenez (en plus de 12 sabliers Booster, 12 sabliers miracle et 1 rembobineur) un ou deux Poké Lingots en fonction du palier atteint. 

poke-lingots
De fait, il est donc possible de récupérer jusqu'à 60 Poké Lingots en atteignant le niveau maximal disponible dans le jeu. Même si celui-ci est actuellement plafonné, il est possible que le Level Cap soit augmenté au gré des mises à jour et des nouvelles extensions du jeu. De plus, les développeurs de Pokémon Pocket pourraient ajouter d'autres manières de gagner des Poké Lingots dans le futur, en participant à des événements temporaires ou via des missions spécifiques par exemple. Dès que nous aurons davantage d'informations sur le sujet, nous vous tiendrons informés en mettant ce guide à jour. 

Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est disponible gratuitement depuis le 30 octobre 2024. Le titre est jouable sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Titi17 (invité) Le 17/01/2025 à 01:11

Je pourrais voir tes sous sur Pokémon pocket s'il vous plaît