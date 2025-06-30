Pokémon Pocket : La méta complètement chamboulée par l'extension La Clairière d'Évoli

Le lancement d'une nouvelle extension a généralement un impact sur les decks joués dans Pokémon Pocket. Mais l'extension La Clairière d'Évoli a provoqué un véritable tsunami dans les parties classées.
Pour devenir le meilleur dresseur et briller dans les saisons classées de Pokémon Pocket
, avoir un deck compétitif est indispensable. Avant le lancement de l'extension La Clairière d'Évoli
, le sommet du classement était occupé par le deck Silvallié, le deck Mouscoto EX
ou encore le très redouté duo Darkrai EX/ Giratina EX. Mais Pyroli, Noctali, Phyllali et Nymphali ont décidé de donner du fil à retordre aux combattants
en imposant leurs styles respectifs.
Nymphali EX et Pyroli EX brillent de mille feux dans les parties classées de Pokémon Pocket
Limitless TCG
, un site qui recense les meilleurs decks dans Pokémon Pocket en fonction de leur pourcentage de victoire, a publié un Top 20 dans les heures suivant la sortie de l'extension aux Évolitions. Si la première place du classement est dominé par le deck Silvallié / Plumeline
à l'heure où ces lignes sont rédigées, Évoli et ses amis ont déjà conquis les joueurs. Le troisième deck le plus joué est d'ailleurs axé autour de Pyroli EX et de Phyllali EX (la version provenant de l'extension Choc Spatio-temporel).
En regardant le classement, il ressort que Nymphali EX est l'une des grandes vedettes de la série
, comme nous l'avons prédit dans notre article sur les Évolitions
. Cependant, d'autres cartes de l'extension ont permis à d'anciens Pokémon de revenir sur le devant de la scène et certaines risquent même de provoquer une overdose sucrée.
Tili, Saupoudrage sucré et Oratoria comme nouveaux challengers
Tili, personnage présent dans la série animée Pokémon Soleil et Lune, possède désormais sa propre carte Dresseur dans Pokémon Pocket. Or, il possède un effet assez proche de celui de Red.
Quand il est joué, les formes finale des Starters d'Alola dans leurs version EX (Archéduc, Félinferno et Oratoria) infligent 30 points de dommages supplémentaires au Pokémon actif adverse. De quoi donner envie de créer un deck axé sur les starters tropicaux, notamment Oratoria EX qui est arrivée avec l'extension La Clairière d'Évoli.
Mais Saupoudrage sucrée est la vraie mécanique qui a pris les joueurs de court au changement de la méta. Impliquant 6 Pokémon à l'apparence sucrée (Sorbébé, Sorboul, Sucroquin, Cupcanaille, Crèmy, Charmilly), l'attaque Saupoudrage sucrée devient plus puissante à chaque tour où elle est jouée
. Si elle n'inflige que 40 ou 60 points de dommage au départ, elle passe à 100, puis 160, puis 220 points de dommage dès qu'elle est relancée. De plus, elle ne coûte qu'une seule énergie.
Le seul défaut de ce deck est que les Pokémon concernés restent assez faibles. Mais méfiez-vous de la frénésie sucrée, car si elle n'est pas canalisée, elle peut faire très mal aux dents.
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