Pokémon Pocket : Mouscoto EX impose son style en parties classées avec un deck musclé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 mai 2025 à 16h31
À peine arrivées, les Ultra-chimères s'invitent déjà dans les parties classées de Pokémon Pocket. L'une d'elles semble d'ailleurs se démarquer avec un deck qui mise sur les dresseurs pour augmenter sa résistance.
Pokémon Pocket : Mouscoto EX impose son style en parties classées avec un deck musclé
Les Ultra-chimères ont débarqué dans Pokémon Pocket le 29 mai dernier avec l'extension Crise interdimensionnelle. En règle générale, les nouvelles créatures suscitent la curiosité des combattants confirmés qui cherchent les créatures les plus efficaces pour le jeu compétitif. Mais parmi les créatures venues des Ultra-brèches, Mouscoto EX compte parmi celles ayant le plus gros potentiel pour rivaliser avec les champions des parties classées. 

Les gros biscotos de Mouscoto EX jouent les vedettes dans Pokémon Pocket 

Mouscoto EX a la particularité d'être un Pokémon de base relativement puissant. Avec 140 points de vie et une attaque capable d'infliger 120 points de dommage, il devient un très bon Pokémon central pour créer un deck de type Plante compétitif. D'ailleurs, les Ultra-chimères de type Plante sont les plus nombreuses en jeu. Cancrelove et Katagami sont donc deux bonnes alternatives en début de partie si Mouscoto EX tarde à arriver. 

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Mais pour pouvoir remporter ses 3 manches gagnantes, Mouscoto EX doit impérativement être renforcé. Pour cela, vous pouvez compter à la fois sur des objets comme la Cape sylvestre et la Chimérite, sur la capacité d'Erika pour le soigner s'il est en mauvaise posture, mais aussi sur les talents des autres Ultra-Chimères.

Les cartes à réunir pour jouer le deck Mouscoto EX

Bamboiselle permet d'échanger votre Ultra-chimère active avec n'importe quelle autre Ultra-chimère sur le banc. Si Mouscoto EX devient trop faible, vous pouvez donc le protéger en attendant de le renvoyer au combat. Il est même possible d'utiliser ce talent pour réinitialiser l'utilisation de l'attaque Breakbeat. Si vous voulez surprendre vos adversaires et invoquer la puissance de Mouscoto EX, voici la liste des cartes à rassembler : 
  • Cancrelove (Crise interdimensionnelle)
  • Bamboiselle x2 (Crise interdimensionnelle)
  • Katagami x2 (Crise interdimensionnelle)
  • Mouscoto EX (Crise interdimensionnelle)
  • Poké ball x2 (Boutique en jeu)
  • Carton rouge (Boutique en jeu)
  • Chimérite (Crise interdimensionnelle)
  • Erika (Puissance génétique)
  • Guzma (Gardiens astraux)
  • Mashynn (Réjouissances rayonnantes)
  • Cape sylvestre x2 (Gardiens astraux)
  • Elsa-Mina (Crise interdimensionnelle)
  • Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
  • Morgane (Puissance génétique)
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Même si le type Plante peut se révéler plus faible que les autres, ce deck Mouscoto EX peut surprendre vos ennemis car il est rapide à mettre en place et ne nécessite pas d'évolution. Une simple Poké Ball suffit à amener Mouscoto Ex dans votre main et, avec les nombreuses options de retraite possibles, préparer l'Ultra-chimère au combat peut se faire en toute sécurité. Alors n'attendez plus pour invoquer l'insecte musclé dans vos parties classées.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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