Pokémon Pocket : Quelle Évolition de l'extension La Clairière d'Évoli privilégier pour gagner vos duels ?

Grâce à l'extension La Clairière d'Évoli, toutes les Évolitions sont maintenant disponibles dans Pokémon Pocket. Mais lequel de ces adorables Pokémon a le plus de chances de s'imposer dans les parties classées ?
Au même titre que les Starters et les Pokémon légendaires, les Évolitions figurent parmi les créatures préférées des passionnés de la franchise Pokémon. L'arrivée de l'extension La Clairière d'Évoli
dans Pokémon Pocket permet donc aux dresseurs du monde entier de réunir les 10 Pokémon ou d'ajouter leur Évolition préférée à leur collection virtuelle.
Mais pour celles et ceux qui aiment les parties classées, les Évolitions pourraient bien chambouler la méta
et devenir de nouveaux atouts pour augmenter les chances de victoire. À ce petit jeu, certains semblent déjà s'attirer les faveurs des meilleurs combattants.
Nymphali EX déjà présenté comme le nouveau partenaire de Giratina EX et de Silvallié dans Pokémon Pocket
Toujours très utilisé en compétitif malgré l'arrivée de nouveaux rivaux, le deck Darkrai EX / Giratina EX fait trembler les dresseurs de Pokémon Pocket
à cause de son efficacité et de ses dégâts très importants. En règle générale, les joueurs optent pour un deck ne comprenant que des cartes de Dresseur et 4 cartes à l'effigie des deux légendaires. Mais Nymphali EX pourrait bien rejoindre le duo, mais pas en tant qu'attaquant.
Avec une attaque n'infligeant que 70 points de dommages, Nymphali EX ne doit pas être utilisé pour éliminer les Pokémon adverses, mais pour son talent Ruban du bonheur.
Celui-ci permet de piocher 2 cartes si vous jouez Nymphali depuis votre main pour faire évoluer Évoli
. Cela permet d'accélérer l'obtention du légendaire manquant ou d'obtenir des objets pour les rendre plus puissants.
La tactique est la même pour le deck Silvallié, lui aussi très populaire à haut niveau. Si Gladio ou Silvallié refuse de se montrer, faire évoluer Évoli en Nymphali augmente les chances d'obtenir l'une de ces deux cartes.
Mentali ou comment exploiter la force de l'adversaire contre lui-même
Si vous jouez un deck de type Psy et que la chance est de votre côté, Mentali peut rapidement devenir une menace de taille pour le Pokémon actif adverse, mais aussi pour ceux présents sur son banc. En effet, quand Mentali attaque, il inflige des dommages proportionnels au nombre d'énergies que le joueur a attachées à l'ensemble de ses créatures.
Face à certains jeux qui ont tendance à multiplier rapidement les énergies comme les decks Eau, les dégâts générés peuvent atteindre des sommets, et ce pour seulement une énergie de type Psy.
Noctali, un Pokémon qui peut bloquer l'adversaire en début de partie
Dans le TCG Pokémon
papier, Noctali est souvent la plus recherchée et la plus chère de toutes les Évolitions
. S'il ne sera pas nécessairement la plus utile des cartes, il peut se montrer redoutable en début de partie. Son attaque Entrave sombre n'inflige que 40 points de dégâts, ce qui est assez faible. Mais elle possède un effet supplémentaire qui va paralyser les Pokémon qui n'ont pas ou qui ne peuvent pas évoluer.
En effet, si le Pokémon adverse est un Pokémon de base, il ne peut pas attaquer pendant le prochain tour s'il a subi une attaque de Noctali. Sans possibilité de battre en retraite ou d'évoluer, le Pokémon actif adverse se retrouve donc bloqué
et incapable de blesser Noctali. Cela peut aider les joueurs à gagner du temps en cas de stratégie parfois longue à mettre en place, comme c'est le cas pour le deck Darkrai EX / Giratina EX.
Cependant, il faut garder en tête qu'il s'agit de premières impressions en découvrant les effets des différentes Évolitions disponibles. Le Pokémon le plus populaire peut changer radicalement en découvrant un combo unique à exploiter. Alors dresseurs, restez aux aguets car la méta dans Pokémon Pocket risque fort de changer dans les prochains jours.
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