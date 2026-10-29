Pokémon Pocket : Comment obtenir l'adorable carte Promo-C de Pikachu ?

Une nouvelle carte représentant Pikachu sera disponible dans peu de temps dans Pokémon Pocket. Mais si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, vous devrez impérativement faire ceci.

Il est le visage et la mascotte de la franchise Pokémon depuis ses débuts japonais en 1996. D'ailleurs, Pikachu est également très présent dans Pokémon Pocket. Le compagnon électrique a eu droit à plusieurs emblèmes à son effigie, des collections d'objets cosmétiques et à de très nombreuses cartes montrant ses talents.

Dans Fusion double, l'extension disponible depuis le 29 octobre 2026, il est présent sur l'un des boosters et a droit à 4 cartes différentes, dont une nouvelle Immersive rare. Mais Pikachu va aussi avoir droit à une nouvelle carte promotionnelle pleine de douceur qui risque d'en faire fondre plus d'un.

Pikachu heureux de vous retrouver dans votre chambre

La carte en question montre Pikachu, tout sourire, en train de se prélasser sur un canapé baigné de soleil. Autour de lui, le bazar règne et de nombreux objets emblématiques de la franchise sont visible comme le Pokédex, une potion de soins, la Poké Flûte, une Poké Poupée de Mélofée et des Poké balls. Autant de petits détails nostalgiques qui vont combler les fidèles de la première heure.

Ce Pikachu possède 60 points de vie et peut utiliser l'attaque Secousse tonnerre. Il s'agit donc en réalité d'une variante de la carte de Pikachu disponible dans l'extension Parade onirique. Seule l'illustration est différente et celle-ci a un prix qui ne va pas plaire à tout le monde.

La première carte promotionnelle payante de l'année C pour Pokémon Pocket

Cette nouvelle version de Pikachu pourra être achetée dans la boutique Premium du jeu et implique de souscrire au Pass payant. En effet, seul ce Pass donne accès aux quêtes exclusives et aux Tickets dorés, indispensables pour acheter cette carte spéciale.

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Elle sera disponible dès le 1er novembre 2026, prenant la place du Pikachu Promo-B proposé depuis le lancement de l'année B et de Méga-Ascension. Ce Pikachu devient donc la première carte promotionnelle de l'année C et il vous coûtera un Ticket Premium. Mais ce ticket peut facilement être obtenu en vous connectant au jeu (tant que vous avez souscrit à l'abonnement en question).

Malgré le fait de devoir dépenser de l'argent réel pour l'obtenir, allez-vous craquer pour cette carte promotionnelle de Pikachu ? Dites-le nous dans les commentaires !