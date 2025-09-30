Pokémon Pocket : Faut-il ouvrir Booster de luxe ex quand on est un joueur vétéran ?

Avec sa profusion de cartes EX, la nouvelle extension de Pokémon Pocket va combler les nouveaux joueurs. Mais est-elle avantageuse pour celles et ceux qui ouvrent des boosters depuis le lancement du jeu ?
Booster de luxe ex, l'extension de Pokémon Pocket
disponible depuis le 30 septembre 2025, va combler les malchanceux et les joueurs débutants. En effet, avec la garantie d'avoir au minimum une carte EX par paquet, les ouvertures sont plus amusantes et plus plaisantes pour la plupart des joueurs.
Mais cette extension un peu particulière ne comporte pas de cartes inédites dans le set principal. Toutes les cartes EX récupérables de cette manière sont donc déjà apparues dans de précédentes extensions. Est-ce que cela signifie que les joueurs présents depuis les débuts du titre de DeNA doivent bouder cette série dorée ? Découvrez notre avis dans les lignes qui suivent.
Quels sont les avantages à ouvrir ces paquets dorés pour les joueurs confirmés ?
La réutilisation de cartes existantes
dans Booster de luxe ex peut être un vrai frein pour les joueurs vétérans de Pokémon Pocket. De plus, les cartes obtenues via ces paquets ne permettent pas de compléter les Cartodex des éditions d'origine
de chaque carte. Ces défauts peuvent suffire pour bouder la série A4b, mais elle peut avoir d'autres avantages pour le jeu compétitif et pour récupérer facilement certaines monnaies du jeu.
Obtenir plus facilement les cartes les plus appréciées dans les decks compétitifs
Les amateurs de défis entre amis ou de parties classées ont besoin de decks compétitifs pour augmenter leurs chances de victoire. Régulièrement, la méta change mais met en avant des jeux contenant des cartes EX. Que ce soit avec la combinaison Darkrai EX / Giratina EX, avec le deck Suicune
ou bien celui axé autour de Mouscoto
, les cartes EX sont des atouts majeurs.
Booster de luxe ex augmente les chances d'obtenir les cartes indispensables à la construction d'un jeu compétitif
. D'autant qu'il est possible d'obtenir dans cette extension des cartes longtemps prisées des champions comme Celebi EX, Mouscoto EX, Crabominable EX, Giratina EX ou Arceus EX.
L'extension augmente aussi les probabilités de récupérer certaines cartes outils et dresseurs apparaissant fréquemment dans les decks compétitifs comme Cape géante, Casque brut, Red, Leaf ou Hélio
.
Valider certaines missions antérieures et récupérer les récompenses associées
Obtenir une carte provenant d'une ancienne série n'est pas pris en compte dans la progression du Cartodex correspondant. Mais il existe une petite subtilité : les cartes récupérées de cette manière comptent pour valider d'anciennes missions comme Parc Safari, Mythes de Sinnoh ressuscités, Collection Soleil ou Collection des Ultra-Chimères. En les validant, vous pouvez donc obtenir des Tickets boutiques exclusifs, des Salbiers boosters et des Sabliers miracle supplémentaires.
De nouvelles cartes secrètes étincelantes à obtenir
Même si elle est principalement constituée de cartes existantes, Booster de luxe ex propose quelques nouveautés du côté des cartes secrètes. Plusieurs Pokémon très populaires comme Amphinobi, Gardevoir et Matourgeon
ont droit à de toutes nouvelles versions Illustration rares. Chez les Shinys, les légendaires sont à l'honneur avec la possibilité d'obtenir Giratina EX et Darkrai EX dans leurs formes chromatiques.
Les passionnés de Pikachu se mettront également en quête de sa nouvelle carte Immersive rare, où il apparait aux côtés de Mewtwo et de Dracaufeu. Mais Booster de luxe ex introduit une nouvelle variante de cartes Full Art
. Avec leurs reflets dorés et leurs illustrations rappelant des pin's ou des emblèmes, elles mettent en valeur les Pokémon vedettes de précédentes extensions comme Ho-Oh et Lugia, Dialga et Palkia, Solgaleo et Lunala, Mew ou Évoli.
Se lancer dans une nouvelle collection plus difficile à réunir
Enfin, les complétistes peuvent voir dans cette nouvelle extension un nouveau défi à relever. Avec une carte en moins par paquet, le nombre impressionnant de cartes dans cette série et l'ajout des cartes brillantes parallèles, remplir le Cartodex à 100 % sera un défi de taille. Mais cela suffit à réveiller l'instinct compétitif de certains collectionneurs de la première heure.
Booster de luxe ex : une extension de Pokémon Pocket parfaite pour les nouveaux joueurs ?
Pour les autres joueurs vétérans, Booster de luxe ex fait davantage office d'extension annexe qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir. Ceux-ci préféreront alors concentrer leurs efforts sur les séries antérieures en vue d'obtenir des cartes manquantes. En cela, cette série A4b peut représenter une petite pause bienvenue pour ces dresseurs en attendant les festivités du premier anniversaire de Pokémon Pocket.
Mais elle représente une formidable opportunité pour les joueurs occasionnels et les malchanceux au tirage de revenir dans le jeu. Le fait de ne pas avoir de cartes brillantes en ouvrant des paquets a refroidi certains utilisateurs qui aiment avoir ce petit frisson à l'ouverture. Booster de luxe ex est donc un bon moyen de combler ce public ainsi que les joueurs plus jeunes qui aiment voir des cartes brillantes dans leurs paquets.
Et vous, allez-vous ouvrir des paquets de Booster de luxe ex ou attendre sagement la prochaine extension de Pokémon Pocket ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !
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