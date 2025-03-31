Pokémon Pocket : Faites trembler les Pokémon EX avec ce deck Miascarade redoutable

L'extension Réjouissances Rayonnantes de Pokémon Pocket a marqué les débuts d'un premier starter de Paldea. D'ailleurs, celui-ci s'est rapidement fait remarquer et s'impose aujourd'hui en parties classées.
Les toutes nouvelles cartes de l'extension Réjouissances Rayonnantes
ont rapidement su s'imposer dans la méta de Pokémon Pocket. Si Giratina EX
a fait revenir les decks Psy sur le devant de la scène, une carte holographique sème actuellement la terreur
dans les matchs classés. D'ailleurs, il met aussi en avant un type rarement utilisé : le type Plante. Si vous aimez Poussacha et ses évolutions, découvrez comment augmenter vos chances de victoires grâce au deck ci-dessous.
Miascarade, le héros masqué anti-Pokémon EX de Pokémon Pocket
Ce deck Plante de Pokémon Pocket
repose essentiellement sur un seul Pokémon : Miascarade. En effet, l'ultime évolution de Poussacha possède deux atouts qui le rendent particulièrement redoutable. Dans un premier temps, son attaque Griffes combattives est particulièrement efficace contre les Pokémon EX
, très populaires. Si elle n'inflige que 60 points de dégâts sur un Pokémon classique, Miascarade inflige 70 points de dégâts supplémentaires en attaquant une créature EX.
Infliger 130 points de dommages en une seule attaque
en ne nécessitant que deux énergies est un tour de force qui dissuade les joueurs et contrecarre efficacement les stratégies reposant sur les Pokémon EX. Dans un second temps, éliminer Miascarade ne rapporte qu'un point à l'adversaire
. L'objectif du jeu est donc de poser 2 fois le Pokémon pour gérer les menaces adverses tout en préparant un Pokémon EX sans énergies spécifiques sur le banc pour porter le coup de grâce.
Pour jouer le deck Miascarade, voici les cartes que vous devez réunir :
- Poussacha x2 (Réjouissances Rayonnantes)
- Matourgeon x2 (Réjouissances Rayonnantes)
- Miascarade x2 (Réjouissances Rayonnantes)
- Vortente x2 (Lumière Triomphale)
- Arceus EX x2 (Lumière Triomphale)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Leaf x2 (L'Île Fabuleuse)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Hélio (Choc Spatio-temporel)
- Cape géante (Choc Spatio-temporel)
- Casque brut (Choc Spatio-temporel)
- Red (Réjouissances Rayonnantes)
Miascarade suffit à lui seul pour faire de gros dégâts, mais il peut être remplacé par Vortente s'il peine à arriver. De plus, le talent du Pokémon plante carnivore lui permet d'infliger des dommages plus importants si Arceus EX est sur le banc. Alors n'attendez plus pour tester le deck du héros masqué !
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