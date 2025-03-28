Pokémon Pocket : Faites des étincelles en parties classées avec ce deck Giratina électrique

Comment un Giratina peut-il électrocuter ses adversaires et remporter facilement des combats dans Pokémon Pocket ? Découvrez la réponse dans les lignes qui suivent.
L'extension Réjouissances Rayonnantes
de Pokémon Pocket
a amené une pléthore de nouvelles cartes à combiner à celles existantes pour créer des decks redoutables. Si cinq cartes ont retenu l'attention de la communauté, l'une d'entre elles s'est déjà invitée dans les parties classées : Giratina EX.
Pourtant, le Pokémon Renégat de type Psy dans cette série est la vedette d'un deck monocolore qui peut surprendre. En effet, il est combiné à deux autres créatures diamétralement opposées, mais particulièrement efficaces ensemble. Si vous souhaitez adopter cette stratégie insolite, voici les cartes à réunir et comment utiliser ce deck de manière optimale.
Giratina et le pouvoir des dragons, des armes redoutables dans Pokémon Pocket
L'objectif de ce jeu est d'exploiter au mieux le talent de Giratina EX en le laissant sur le banc
. Cri Espace-Brisé permet d'attacher une énergie de type Psy depuis la zone Énergie et de l'attacher à Giratina EX. Cependant, quand ce talent est utilisé, le tour se termine. De fait, il devient impossible d'attaquer. Mais ce sacrifice permet d'attacher deux énergies par tour au Pokémon légendaire, le rendant utilisable en tant que Pokémon actif dès le tour 5.
Afin d'encaisser les attaques adverses jusqu'à l'arrivée de Giratina EX,
Drakkarmin est un très bon rempart. Étant de type Dragon, il ne possède aucune faiblesse à l'heure actuelle. De plus, son talent Peau dure fait qu'il inflige 20 points de dégâts au Pokémon adverse en cas d'attaque. Il peut donc protéger et blesser, ce qui fait de lui un Pokémon très populaire dans les jeux demandant quelques tours de développement. Quant à la partie électrique, elle peut être exploitée si vous n'avez pas Drakkarmin dans votre main de départ
. En effet, Magnéti possède une attaque qui utilise n'importe quelle énergie pour être lancée. Dès qu'il évolue en Magnéton, il peut s'attacher tout seul des énergies de type Électrique grâce à son talent Charge Volt. Enfin, s'il devient un Magnézone, il peut faire d'importants dégâts avec son attaque Grondement de Tonnerre. Il possède également 140 points de vie, ce qui en fait un très bon Pokémon défenseur.
Pour jouer le deck Giratina électrique, vous devez réunir les cartes suivantes :
- Magnéti x2 (Choc Spatio-temporel)
- Magnéton x2 (Puissance génétique)
- Magnézone x2 (Choc Spatio-temporel)
- Drakkarmin x2 (L'Île Fabuleuse)
- Giratina Ex x2 (Réjouissances Rayonnantes)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu ou Réjouissances Rayonnantes)
- Leaf x2 (L'Île Fabuleuse)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Red x2 (Réjouissances Rayonnantes)
- Casque brut x2 (Choc Spatio-temporel)
Ce deck est très efficace et facile à créer en dépensant des Points booster pour créer la plupart des cartes holographiques. Une autre version de ce deck est jouable en remplaçant Magnéti et ses évolutions par Darkrai EX
. La mécanique est la même, mais en plus, elle permet d'infliger des dégâts aux Pokémon adverses en attachant une énergie de type Ténèbres à Darkrai.
commentaire (0)