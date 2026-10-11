Pokémon Pocket : Faites de gros dégâts en parties classées avec le deck Libégon EX

Booster de Luxe Méga a remis sur le devant de la scène une prison de sable oubliée et un puissant Draco-choc. Découvrez comment les utiliser contre d'autres joueurs de Pokémon Pocket en choisissant Libégon EX comme partenaire de duel.

Avec de nombreux Pokémon EX, l'extension Booster de Luxe Méga de Pokémon Pocket permet de compléter facilement ses collections mais aussi de remettre en avant certaines des cartes les plus puissantes de l'année écoulée. Si la méta a peu changé suite au lancement de cette nouvelle série, un Pokémon a profité de ce paquet doré pour montrer sa puissance : Libégon EX.

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Apparu pour la première fois dans l'extension Aura palpitante, il est en train de gagner du terrain en parties classées en exploitant à la fois un talent qui blesse les monstres adverses et une attaque qui peut mettre K.O. de nombreux combattants. Focus sur cet outsider du désert qui est en train de conquérir la méta de Pokémon Pocket.

Un talent inspiré par les jeux vidéo Pokémon

La première caractéristique de Libégon EX est son talent Prison de sable. Ce dernier possède les mêmes effets que la météo Tempête de sable déclenchée par certains monstres dans les jeux de la franchise. Grâce à cette prison du désert, Libégon EX peut blesser tous les Pokémon adverses avant même d'attaquer tant qu'il est sur le poste actif.

Son deuxième atout est son attaque Draco-choc. Bien qu'elle réclame 3 énergies différentes pour être lancée, elle inflige 140 points de dégâts, ce qui suffit pour éliminer de nombreux Pokémon, y compris des Pokémon EX de base. Le fait qu'il faille défausser la première carte du deck est un faible prix à payer sachant que le joueur peut gagner 2 points et mettre K.O. un puissant monstre adverse.

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Le deck Libégon Ex est d'ailleurs pensé pour faire rapidement arriver le Pokémon sur le terrain. Reprenant le système des decks « 18 Trainers », il ne compte que 4 cartes de Pokémon et des cartes comme Super bonbon, Juliana ou Recherches professorales pour accélérer sa venue sur le terrain.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Libégon EX dans Pokémon Pocket

Si vous souhaitez utiliser ce presque deck « 18 Trainers » dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour le créer et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Kraknoix x2 (Aura palpitante / Booster de Luxe Méga)

Libégon EX x2 (Aura palpitante / Booster de Luxe Méga)

Glace chanceuse x2 (Parade onirique / Booster de Luxe Méga)

Terminal de commande x2 (Domination céleste / Booster de Luxe Méga)

Poké ball (Boutique en jeu)

Super Bonbon x2 (Gardiens astraux)

Copieuse x2 (Méga-Ascension booster Léviator / Booster de Luxe Méga)

Hélio x2 (Choc Spatio-temporel)

Juliana (Propulsion paradoxe / Booster de Luxe Méga)

Mesaledo (Merveilles de Paldea / Booster de Luxe Méga)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Plan machiavélique de la Team Rocket (L'Ambition de la Team Rocket)

Malgré son efficacité, le deck Libégon EX a un défaut majeur : il repose sur un seul monstre pour l'emporter. Si le dragon du désert n'arrive pas très vite en jeu, cette stratégie peut être fatale, d'autant qu'il n'y a aucun autre Pokémon pour temporiser. Étant un Pokémon EX, il rapporte deux points à l'adversaire s'il est mis K.O.

Il faut donc anticiper autant que possible les ripostes, utiliser la Glace chanceuse pour soigner Libégon EX et utiliser le Plan machiavélique de la Team Rocket pour gagner du temps.