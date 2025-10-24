Pokémon Pocket fait scintiller votre Pioche miracle avec cet événement temporaire

L'apparition massive est de retour dans Pokémon Pocket. En ce mois d'octobre 2025, ce n'est pas un type de Pokémon qui est mis à l'honneur mais un détail qui brille dans vos ouvertures les plus récentes.
Les joueurs de Pokémon Pocket
sont en effervescence. Le 23 octobre 2025, l'extension qui accompagnera le premier anniversaire du jeu a officiellement été dévoilée. Dans le même temps, des festivités vont permettre de récupérer paquets et cartes spéciales
tandis que Booster de Luxe EX prépare doucement son départ de l'application.
Mais au milieu de ce chaos festif, DeNA n'a pas oublié la tradition de l'apparition massive mensuelle
et celle-ci compte bien briller de mille feux en mettant en vedette la rareté introduite avec la dernière extension en date.
Les cartes Parallèle Rares à l'honneur dans la Pioche Miracle de Pokémon Pocket
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle, accessible depuis l'écran principal de Pokémon Pocket.
Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé, deux types de Pioche miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco provenant de l'extension Booster de Luxe EX. Cependant, étant donné que l'apparition massive est centrée sur les cartes Parallèle rare, l'une des 5 cartes proposées est brillante. Vous n'aurez donc qu'une chance sur 5 d'obtenir la carte nécessaire pour valider l'imposant Cartodex de la série
- De manière occasionnelle, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir uniquement des cartes Parallèle rare. Sept pioches différentes peuvent ainsi être proposées de manière aléatoire, incluant des cartes comme Pyroli, Reptincel, Amphinobi, Gardevoir, Lucario ou Zeraora en versions Parallèle rares. Mais gardez en tête que participer à cette pioche nécessite de dépenser 2 cœurs de votre Vitalité miracle
Des missions thématiques propres à l'événement et très faciles à valider
En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions. Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle.
Ces missions vous demanderont par exemple d'utiliser la Pioche miracle 3 et 5 fois, de collecter 10, 20 ou encore 30 cartes de cette manière.
Notez qu'exceptionnellement, il n'est pas possible d'obtenir des effets déco spéciaux pour les cartes Parallèle Rares
. C'est la première fois depuis le lancement des apparitions massives que ce petit extra n'est pas inclus dans l'événement.
Cette apparition massive est idéale si vous souhaitez compléter le Cartodex de Booster de Luxe EX
avant sa disparition. En effet, cette extension est limitée dans le temps et ne sera plus accessible dès que l'extension Méga-Ascension sera déployée. Ne tardez donc pas pour profiter de cet événement gratuit accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket du 24 au 30 octobre prochains
.
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