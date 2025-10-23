Pokémon Pocket dévoile Méga-Ascension, l'extension anniversaire du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 octobre 2025 à 15h40
À quelques jours de son premier anniversaire, Pokémon Pocket a révélé dans un trailer le nom, le thème et une partie du contenu de sa nouvelle extension. Celle-ci s'annonce déjà méga épique !
Pokémon Pocket dévoile Méga-Ascension, l'extension anniversaire du jeu
Depuis les récents championnats du monde, les joueurs de Pokémon Pocket savent que les Méga-évolutions vont arriver prochainement dans Pokémon Pocket. L'arrivée de la mécanique n'est d'ailleurs pas surprenante car elle suit l'actualité de la franchise et le lancement récent de Légendes Pokémon: Z-A

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Cependant, une récente fuite suggérait que l'extension B1, la première de l'année 2 de Pokémon Pocket, contiendrait 3 boosters. Le 23 octobre 2025, la chaîne officielle Pokémon a partagé le trailer tant attendu de son extension anniversaire. Comme promis, elle devrait combler les amateurs de Méga-évolutions et promettre une Méga-Ascension de la méta. 

Méga-Ascension, l'extension qui démarre l'année 2 de Pokémon Pocket sur les chapeaux de roues

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En effet, l'extension en question s'appellera Méga-Ascension (ou Mega Rising en anglais). Comme un hommage à la toute première extension lancée dans le titre, elle comportera 3 boosters différents à l'effigie des trois Méga-Pokémon présentés dans l'annonce des championnats du monde. Vous pourrez donc prochainement ouvrir des boosters Méga-Léviator, Méga-Braségali et Méga-Altaria. 

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La bande-annonce de présentation semble indiquer que chaque booster contiendra des Pokémon exclusifs. Ainsi, il est possible d'apercevoir Méga-Scarabrute EX aux côtés de Méga-Braségali, Méga-Absol EX en train de défier Méga-Léviator et Méga-Pharamp EX briller de mille feux face à Méga-Altaria. Cependant, la liste officielle et les cartes exclusives à chaque paquet ne sont pas encore connues.

Une nouvelle série disponible à la date anniversaire du jeu

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Cependant, la vidéo permet de découvrir quelques-unes des autres nouveautés que les dresseurs et dresseuses pourront obtenir dans les boosters Méga-Ascension. Les dernières secondes de la vidéo montrent notamment Couafarel, le Pokémon Caniche décliné dans plusieurs versions différentes, de nouvelles cartes Dresseur comme Flora et Atalante ainsi que certaines des cartes Illustration rares ajoutées en jeu. 

Miniature vidéo

Alors n'attendez plus et économisez vos Sabliers boosters dès maintenant car Méga-Ascension sera disponible dans très peu de temps. L'extension sera officiellement lancée le 30 octobre 2025, soit le jour de l'anniversaire de Pokémon Pocket.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Merci (invité) Le 23/10/2025 à 19:09

Ça fait toujours plaisir ce type de contenu