Pokémon Pocket : Envolez-vous vers les sommets avec le deck Méga-Altaria EX

Présent dans Pokémon Pocket depuis Méga-Ascension, Méga-Altaria EX est devenu l'un des champions des parties classées depuis le lancement de Propulsion paradoxe. Découvrez comment apprivoiser la puissance du dragon nuage.

L'introduction des Méga-évolutions dans Pokémon Pocket a chamboulé la méta et chaque nouvelle extension amène un nouveau challenger dans les parties classées. Parmi les decks les plus utilisés figurent ceux de Méga-Juncko EX, de Méga-Cizayox EX ou de Méga-Absol EX.

Propulsion paradoxe, l'extension disponible depuis le 28 mai 2026, n'a ajouté aucune Méga-évolution au jeu de DeNA. Mais certaines de ses cartes ont permis de booster d'anciens jeux et de mettre sur le devant de la scène certaines créatures. C'est le cas de Méga-Altaria EX, présent depuis les débuts de Méga-Ascension.

Un nuage au potentiel longtemps ignoré

Contrairement aux deux autres vedettes de cette série, Méga-Altaria EX possède une attaque assez faible et peu de points de vie pour une Méga-évolution. Les joueurs ont donc préféré faire appel à Méga-Léviator EX et surtout Méga-Braségali EX. Mais Propulsion paradoxe a introduit plusieurs cartes qui permettent de rendre Altaria aussi puissant que ses pairs.

La force du deck Méga-Altaria EX repose sur l'utilisation de plusieurs Pokémon Psy pour éviter à la Méga-évolution d'être éliminée trop rapidement. Pour cela, les joueurs peuvent gagner du temps en invoquant Garde-de-Fer et Chef-de-Fer. Le premier permet de réduire d'une énergie Psy le coût nécessaire pour qu'un Pokémon du Temps futur puisse attaquer. Ce talent fonctionne pour la variante de Gallame mais aussi pour celle de Cobaltium.

Un autre atout est la carte Stade « Place étrange ». Celle-ci diminue le coût de retraite des Pokémon de type Psy sur le banc. Même si Méga-Altaria EX possède un coût de retraite de 1, le stade permet de le renvoyer gratuitement sur le banc si le Pokémon est menacé. Grâce à d'autres cartes comme Atalante (qui permet d'aller chercher Tylton), Méga-Altaria EX peut arriver rapidement et être protégé.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Méga-Altaria EX dans Pokémon Pocket

Si vous voulez tester la puissance du dragon nuage ou que Méga-Altaria EX est votre Pokémon préféré, voici l'ensemble des cartes à réunir et les extensions dans lesquelles les trouver :

Tylton x2 (Méga-Ascension booster Altaria)

Garde-de-Fer x2 (Propulsion paradoxe)

Chef-de-Fer x2 (Propulsion paradoxe)

Méga-Altaria EX x2 (Méga-Ascension booster Altaria)

Poké ball x2 (Boutique en jeu)

Copieuse x2 (Méga-Ascension booster Léviator)

Hélio (Choc Spatio-temporel booster Palkia)

Atalante (Méga-Ascension booster Altaria)

Dame du Centre Pokémon (Réjouissances rayonnantes)

Place étrange x2 (Parade onirique)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Morgane (Puissance génétique booster Dracaufeu)

S'il peut être rapide à mettre en place, le deck possède deux défauts majeurs. Le premier est que Tylton est un Pokémon assez faible. Il vaut mieux donc le garder sur le banc en attendant Méga-Altaria EX pour éviter tout problème. Le deuxième problème est que l'attaque du Pokémon devient plus puissante en fonction du nombre de Pokémon sur le banc. Il est donc impératif de le remplir avant d'attaquer pour faire des dommages aux créatures adverses.

Enfin, gardez en tête que si Méga-Altaria EX est mis K.O, l'adversaire remporte la partie. Faire appel à la Dame du Centre Pokémon et à la Place étrange est donc une nécessité pour garder la Méga-évolution en vie.