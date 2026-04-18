Pokémon Pocket : Déchaînez les pinces d'acier du deck Méga-Cizayox EX

Combinant l'un des types les plus résistants à une Méga-évolution appréciée, le deck Méga-Cizayox EX apparaît de plus en plus dans les parties classées de Pokémon Pocket. Découvrez comment l'utiliser.
Depuis le lancement de Pokémon Pocket
, peu de decks de type Acier
sont parvenus à s'imposer dans les parties compétitives. Arrivés tardivement en jeu, certains des monstres à la peau de métal ont réussi à séduire les joueurs, à l'image du deck Méga-Steelix EX.
Avec l'extension Méga-Rayonnement
, un Pokémon partageant 3 points communs avec Steelix vient faire trembler les Dracaufeu et les Élecsprint qui règnent sur la méta depuis plusieurs semaines. Si vous aimez les insectes, les moteurs et le métal, alors le deck de Méga-Cizayox EX est fait pour vous.
Méga-Cizayox EX, la menace métallique
Évolution d'Insécateur, Cizayox peut enfin utiliser sa forme méga-évoluée dans Pokémon Pocket depuis les débuts de Méga-Rayonnement. Possédant 200 points de vie, il est assez facile à invoquer
et suffisamment robuste pour encaisser la plupart des attaques sans être mis K.O en un coup. Mais sa force vient de son attaque, l'une des plus puissantes de type Acier dans le titre de DeNA.
En effet, dans des conditions optimales, Méga-Cizayox Ex peut infliger 150 points de dommages à l'adversaire avec son attaque Balle percutante.
Ce détail est déterminant car l'insecte d'acier peut éliminer en deux coups la totalité des Méga-évolutions et remporter la victoire. Même s'il possède un coût de retraite de deux énergies, il peut facilement être échangé avec un Insécateur laissé sur le banc ou avec un autre Pokémon grâce au talent de Vrombotor.
Enfin, le Pokémon méga-évolué peut faire des dégâts supplémentaires en utilisant des cartes comme Red ou Zone d'entrainement.
Les cartes à réunir pour jouer le deck de Méga-Cizayox EX dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez utiliser le deck Méga-Cizayox EX dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Insécateur x2 (Méga-Rayonnement)
- Vrombi x2 (Méga-Rayonnement)
- Vrombotor x2 (Méga-Rayonnement)
- Ferdeter (Merveilles de Paldea)
- Méga-Cizayox EX x2 (Méga-Rayonnement)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Copieuse x2 (Méga-Ascension booster Léviator)
- Hélio (Choc Spatio-temporel booster Palkia)
- Barrière de métal renforcé x2 (Parade onirique)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Red (Réjouissances rayonnantes)
- Zone d'entrainement (Parade onirique)
Le point faible du deck Méga-Cizayox EX est qu'il repose beaucoup sur le fait de replacer Méga-Cizayox EX sur le banc pour qu'il inflige plus de dégâts. Sans Insécateur ou Vrombotor, la méga-évolution devient plus fragile. De plus, il ne possède qu'une seule attaque, assez faible sans l'application de son effet. Avoir les Pokémon mentionnés sur le banc est donc un impératif pour augmenter les chances de victoire, sous peine de voir l'acier fondre à petit feu sous les coups adverses.
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