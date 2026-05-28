Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'extension Propulsion paradoxe

Un voyage temporel commence dès aujourd'hui dans Pokémon Pocket avec le lancement de l'extension Propulsion paradoxe. Découvrez les nouveautés et les caractéristiques de cette extension entre passé et futur.

Après Aura palpitante et son set axé sur les combattants, Pokémon Pocket nous propose de retourner à Paldea, plus précisément dans la Zone Zéro. Le DLC de Pokémon Écarlate et Violet a permis aux dresseurs de rencontrer de tous nouveaux Pokémon à l'allure étrangement familière.

Sous la houlette de Koraidon et Miraidon, un nouveau duel attend les collectionneurs avec cette extension, entre origines préhistoriques et innovations futuristes.

Quand la Faille Paradoxe se transforme en Propulsion Paradoxe

Annoncée il y a quelques jours, l'extension Propulsion paradoxe (aussi appelée set B3a) est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 28 mai 2026. Très inspirée par l'extension Faille Paradoxe du TCG Pokémon, cette nouvelle série de cartes introduit les mécaniques « Temps passé » et « Temps futur ».

Celles-ci permettent de jouer des Pokémon Paradoxes venus d'un autre temps comme Rampe-Ailes ou Épine-de-Fer et d'utiliser des cartes spécifiques pour booster leur puissance.

En complément des monstres « Temps passé » et « Temps futur », cette extension de 109 cartes met en avant d'autres créatures de la province de Paldea comme Terapagos, Flamenroule, Farigiraf, Deusolourdo et Pohmarmotte. Quelques Évolitions sont également de la fête, avec de nouvelles cartes pour Aquali, Mentali et Noctali. La plupart des cartes de cette série reprennent d'ailleurs des illustrations déjà vues dans le TCG Pokémon papier.

Comme toujours, le set est divisé en deux avec 74 cartes dans le set principal et 35 cartes secrètes, les plus convoitées par les collectionneurs.

Un voyage dans la Zone zéro qui s'invite même dans les cartes secrètes

Propulsion paradoxe met en avant les figures phares de la Zone zéro et des versions Écarlate et Violet dans son set secret. Cela commence avec ses deux cartes Gold Rares qui représentent une forme du passé et une forme du futur : Rugit-Lune et Garde-de-Fer.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Du côté des Illustration rares, des Full Art et des alternatives, le voyage à Paldea continue avec Koraidon EX, Miraidon EX, Terapagos EX, les professeurs Olim et Turum, Ire-Foudre et Floréclat. La neuvième génération s'offre aussi quelques beaux spots dans le set Shiny avec Ampibidou EX, Miasacarade EX, Charbambin ou Craparoi.

La répartition des cartes secrètes de Propulsion paradoxe est la suivante :

6 cartes Illustration rare (Frissonille, Flotillon, Roc-de-Fer, Floréclat, Ire-Foudre et Brutalibré)

8 cartes Full Art, dont 3 Dresseurs et 5 Pokémon (Hotte-de-Fer EX, Miraidon EX, Flotte-Mèches EX, Koraidon EX et Terapagos EX)

4 cartes Alternative rare (Hotte-de-Fer EX, Miraidon EX, Flotte-Mèches EX et Koraidon EX)

Une carte Immersive rare de Terapagos EX

10 cartes à un éclat coloré / bébés shinys

4 cartes à deux éclats colorés (Miascarade EX, Carmadura EX, Ampibidou Ex et Méga-Altaria EX)

2 cartes Gold rares à l'effigie de Rugit-Lune et de Garde-de-Fer

Comment ajouter ces nouvelles cartes à votre collection ?

Vous pouvez obtenir ces cartes via les ouvertures de boosters classiques. Sur l'écran d'accueil de l'application, 3 choix de boosters sont proposés : Propulsion paradoxe, Aura palpitante et Méga-rayonnement. Sélectionnez simplement le booster bleu au centre de l'écran pour ouvrir un ou 10 paquets.



La Pioche miracle va aussi proposer le contenu des paquets de cette nouvelle extension. N'hésitez pas à tenter votre chance dès qu'une carte secrète apparaît dans une pioche. Enfin, pensez également à utiliser les fonctions Partage et Échange dans l'onglet Communauté pour troquer vos doublons avec vos amis.

Relevez de nouveaux défis de combat solo et validez des missions riches en cadeaux dans Pokémon Pocket

Même si les missions de collection ont disparu, Pokémon Pocket propose avec cette nouvelle série des objectifs inédits à valider. Combattez face aux créatures de Propulsion paradoxe dans le mode Combat solo et récupérez des Sabliers booster en récompense. Vous pouvez également réunir toutes les cartes de l'extension pour gagner des Sabliers miracle et d'autres surprises comme des arrière-plans, des icônes et plus encore.

Alors n'attendez plus pour profiter de cette Propulsion paradoxe dans Pokémon Pocket. Le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.