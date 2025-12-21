Pokémon Pocket : Résistez à toutes les menaces en invoquant le deck Méga-Steelix EX

Nouveau venu dans Pokémon Pocket, Méga-Steelix EX s'est rapidement hissé parmi les meilleurs combattants des parties classées grâce à une résistance particulièrement efficace. Découvrez comment jouer ce deck dur comme l'acier.
Pokémon de type acier appartenant à la deuxième génération, Steelix est l'évolution d'Onix. Mais depuis les jeux Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, il possède une Méga-évolution qui fait trembler plus d'un dresseur. Sous cette forme, le Pokémon Serpenfer possède la plus haute statistique de Défense du type Acier et du type Sol
.
Présent dans Légendes Pokémon: Z-A
, Méga-Steelix EX
vient de faire ses débuts dans Pokémon Pocket
avec l'arrivée de l'extension Embrasement Écarlate. D'ailleurs, sa défense à toute épreuve n'est pas passée inaperçue et de nombreux dresseurs utilisent déjà cet atout dans les parties classées.
Méga-Steelix EX, un monstre de résistance difficile à éliminer
Depuis l'introduction du type Acier dans Pokémon Pocket, les Pokémon appartenant à cette famille ont tous une résistance les rendant plus difficiles à éliminer. Jouer le deck Méga-Steelix EX repose en grande partie sur cette stratégie, d'autant qu'elle est combinée à un autre atout du Pokémon : son attaque Roulade diamantine.
Bien que couteuse en énergie, elle possède deux qualités qui font de Méga-Steelix EX une menace à ne surtout pas négliger. La première est que cette attaque inflige 120 points de dégâts
, ce qui peut éliminer de très nombreux Pokémon en un seul coup. La seconde est que, quand il lance Roulade diamantine, Méga-Steelix EX subit 20 dégâts de moins provenant des attaques adverses et n'a pas de Faiblesse
pendant le tour de l'adversaire.
Couplé à des objets comme le Casque lourd, le Méga-Pokémon devient un monstre de robustesse qui devient presque impossible à éliminer en une seule attaque. Seul le Plongeon écarlate de Méga-Dracaufeu Y EX est assez puissant pour en venir à bout en une fois.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Steelix EX dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez faire trembler vos adversaires et dresser devant eux un titan d'acier, voici la liste des cartes à réunir pour créer le deck Méga-Steelix EX et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Onix x2 (Sagesse entre ciel et mer booster Ho-Oh)
- Dialga EX x2 (Choc Spatio-temporel)
- Méga-Steelix EX x2 (Embrasement écarlate)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Carton rouge (Boutique en jeu)
- Pierre x2 (Puissance génétique booster Pikachu)
- Copieuse (Méga-Ascension booster Léviator)
- Casque lourd x2 (Méga-Ascension booster Léviator)
- Flora (Méga-Ascension booster Braségali)
- Dame du Centre Pokémon (Réjouissances rayonnantes)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Red (Réjouissances rayonnantes)
- Tablier d'acier (Sagesse entre ciel et mer booster Ho-Oh)
S'il est particulièrement robuste, le deck Méga-Steelix EX possède un défaut majeur : il comporte peu de Pokémon.
Si Dialga EX est éliminé, l'adversaire gagne immédiatement 2 points. Même si Méga-Steelix EX arrive rapidement sur le terrain, il est impératif de surveiller sa santé et les potentielles attaques adverses, d'autant que son coût de retraite est très élevé. En effet, s'il est éliminé, l'adversaire remporte instantanément le combat.
Enfin, Onix est un très mauvais Pokémon de départ et l'absence des cartes Dresseur dans la main peut nuire au bon fonctionnement du jeu. Il faut donc être vigilant pour éviter toute mauvaise surprise au colosse d'acier.
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