Pokémon Pocket : De nouveaux éléments cosmétiques disponibles avec le Pass Premium

Régulièrement, Pokémon Pocket ajoute des nouveautés pour inciter les utilisateurs à souscrire un abonnement au Pass Premium. Découvrez ce que vous pouvez obtenir depuis le 1er janvier 2025.
Le Pass Premium
est une fonctionnalité payante proposée aux joueurs de Pokémon Pocket
. Proposé à 9,99 euros par mois
, il permet aux bénéficiaires d'ouvrir un booster supplémentaire par jour, de bénéficier de récompenses inédites et d'accéder à une boutique avec des objets cosmétiques inédits.
Depuis le lancement du jeu, peu de nouveautés ont été ajoutées, à l'exception de l'arrivée d'une carte promotionnelle de Mewtwo
. Mais depuis le 1er janvier 2025, l'offre liée au Pass Premium de Pokémon Pocket a été renouvelée
. Pour démarrer cette nouvelle année tout feu tout flamme, des Pokémon emblématiques de type Feu sont mis à l'honneur. Si vous souhaitez souscrire à cette offre, découvrez ce que vous pouvez ajouter à votre collection.
Une nouvelle collection Pokémon Pocket axée sur Dracaufeu et Sulfura
Tout d'abord, les joueurs qui se connectent après l'achat de leur abonnement reçoivent gratuitement une carte promotionnelle exclusive à l'effigie de Sulfura
. Le Pokémon légendaire n'a cependant droit qu'à une nouvelle illustration car les effets de la carte sont similaires à ceux de la version disponible dans l'extension Puissance génétique.
Ensuite, les joueurs concernés ont accès à des missions exclusives
. En validant ces objectifs bonus, ils peuvent obtenir en récompense des Sabliers booster, des Sabliers miracle ainsi que des Tickets Premium
. Ceux-ci peuvent être échangés sur la page du Pass Premium contre des cosmétiques destinés à habiller vos Cartodex, vos tapis de jeu, vos pièces et plus encore.
Si vous pouvez toujours profiter de la collection sur le thème de Pikachu, une collection d'objets mettant Dracaufeu à l'honneur
est disponible. Celle-ci comprend une couverture, un arrière-plan pour votre carte préférée, des protège-cartes, un tapis de jeu et une pièce
. Leur prix varie entre 3 et 12 Tickets premium en fonction de l'objet désiré. Toutefois, ne tardez pas si vous souhaitez montrer aux autres dresseurs votre passion pour le starter de Feu.
La collection Dracaufeu du Pass Premium n'est disponible que jusqu'au 1er mars 2025
. Nous vous rappelons que le Pass Premium est une option payante, mais que Pokémon Pocket reste jouable gratuitement sur tous vos appareils iOS et Android préférés.
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