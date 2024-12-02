Pokémon Pocket : Comment obtenir le Mewtwo Promo-A ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 décembre 2024 à 18h17
Pokémon légendaire emblématique de la première génération, Mewtwo a droit à une nouvelle carte alternative dans Pokémon Pocket. Découvrez comment la récupérer.
Pokémon Pocket : Comment obtenir le Mewtwo Promo-A ?
Dans un précédent leak, la communauté Pokémon Pocket avait découvert deux cartes alternatives devant prochainement arriver en jeu. La première montrait un Florizarre EX et le leak a été confirmé. Le starter Plante de première génération a fait ses débuts en jeu le 29 novembre 2024 lors de l'événement Butin associé. Tandis que la deuxième carte montrait un Mewtwo semblant tenir une ville au creux de ses doigts. 

Après la confirmation de l'arrivée de Florizarre, les joueurs se demandaient si la carte de Mewtwo allait également être ajoutée à Pokémon Pocket. Depuis le 1er décembre, l'information a été confirmée et il est bien possible d'ajouter cette carte à votre Cartodex. Cependant, le mode d'obtention risque de diviser les utilisateurs de l'application.
 

Mewtwo Promo-A, une carte exclusive au Pass Premium de Pokémon Pocket 

En effet, s'il est possible de récupérer cette carte sans participer à un combat, sans ouvrir un booster ou sans faire de Pioche miracle, il faut payer pour l'ajouter à sa collection. Le Mewtwo Promo-A fait partie de la liste des récompenses récupérables en effectuant les missions du Pass Premium de Pokémon Pocket. 

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Même s'il est possible de faire un essai gratuit de 14 jours pour le récupérer, ce Pass Premium est payant. Proposé via la boutique en jeu à 9,99 euros par mois, il permet d'ouvrir un booster supplémentaire par jour et de réaliser des missions supplémentaires. Ces dernières permettent d'obtenir une monnaie inédite, les Tickets Premium, à dépenser dans une boutique dédiée contre des éléments cosmétiques. 
Pour obtenir Mewtwo, il faut simplement acheter le Pass Premium et se connecter au jeu une fois. En récompense, les joueurs ayant souscrit à cet abonnement verront la carte ajoutée à leur collection. Cela fait de Mewtwo Promo-A la deuxième carte obtenable de cette manière, avec le Pikachu Promo-A disponible depuis le lancement de Pokémon Pocket. Cependant, il est possible que ce Mewtwo ne soit disponible que pendant le mois de décembre. En effet, aucune information ne mentionne la disponibilité permanente de la carte ou non dans le Pass Premium. Alors si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, ne tardez pas !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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