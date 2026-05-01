Pokémon Pocket : Comment transformer vos doublons en carte dorée ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 mai 2026 à 11h00
Combinant à la fois originalité et recyclage des multiples doublons obtenus en ouvrant des paquets, la carte dorée est une nouveauté brillante facilement applicable dans Pokémon Pocket. Découvrez comment utiliser cette fonctionnalité.
Pokémon Pocket : Comment transformer vos doublons en carte dorée ?

L'extension Aura palpitante a ajouté une nouveauté qui donne un éclat supplémentaire à votre collection. Avant cette mise à jour (disponible dans Pokémon Pocket depuis le 28 avril 2026), les seules cartes dorées disponibles étaient les secrètes proposées dans chacune des extensions du titre. Mais désormais, vos autres cartes peuvent elles aussi briller de mille feux. 

Des collections brillantes dans Pokémon Pocket

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Le cadre doré est un élément de personnalisation qui appartient à la famille des effets déco de Pokémon Pocket. Pour l'appliquer sur l'une de vos cartes, vous devez donc dans un premier temps regarder si vous pouvez l'appliquer sur la carte de votre choix. Commencez par sélectionner l'onglet Cartodex sur l'écran principal de Pokémon Pocket. Il s'agit de la deuxième icone visible en bas de l'écran. 

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Ensuite, parcourez les cartes de votre collection et sélectionnez celle de votre choix. En ouvrant la page dédiée, vous pourrez voir le nombre d'exemplaires que vous possédez. Afin de pouvoir appliquer l'effet bordure dorée, vous devez posséder plus de 10 exemplaires.

Une fois cette vérification effectuée, la suite est identique à l'application d'un effet déco. Mais à la différence des effets classiques, vous n'avez pas besoin de dépenser des Poudres éclat pour l'obtenir.

Une bordure dorée qui ne peut être appliquée que sur les cartes de rareté 1 à 3 diamants pour le moment

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Une fois l'effet bordure doré appliqué, vous pouvez utiliser les cartes personnalisées de cette manière dans vos decks ou simplement l'admirer en vous rendant sur la page de la carte concernée. Cependant, cet effet métallique ne concerne pas toutes les cartes du jeu. 

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Parce qu'il nécessite une très grande quantité de doublons, l'effet bordure dorée ne concerne que les cartes communes, unco et holographiques disponibles en jeu. En revanche, vous pouvez l'utiliser sur les cartes de toutes les extensions antérieures au lancement d'Aura palpitante. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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