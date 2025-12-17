Pokémon Pocket : Comment obtenir les emblèmes secrets de Méga-Florizarre et Méga-Tortank ?

Rejoignez le clan de votre Starter préféré en personnalisant votre profil dans Pokémon Pocket avec l'emblème secret de Méga-Florizarre EX ou de Méga-Tortank EX. Découvrez comment les obtenir dans les lignes qui suivent.
Permettant de personnaliser son profil dans Pokémon Pocket
, les emblèmes sont de petits accessoires représentant les Pokémon les plus appréciés des joueurs ou les vedettes des différentes extensions.
Pour accompagner les débuts de l'extension Embrasement Écarlate, Pokémon Pocket propose aux chasseurs d'objets cosmétiques deux nouveaux emblèmes représentant les formes méga-évoluées de deux Pokémon cultes : Florizarre et Tortank.
Mais pour les ajouter à votre collection, vous devrez partir sur la piste de toutes les formes du Pokémon Plante, mais également à la recherche de toutes les Méga-évolutions de la série.
Des Méga-évolutions à foison pour deux emblèmes iconiques
Dans Pokémon Pocket, il existe deux manières d'obtenir des emblèmes. La première consiste à dépenser les Tickets d'extension obtenus en validant des missions thématiques dans la boutique en jeu. Mais la deuxième manière consiste à obtenir certaines cartes spécifiques pour valider une mission secrète
.
Les emblèmes de Méga-Florizarre et de Méga-Tortank sont des récompenses offertes à celles et ceux qui valideront deux missions secrètes spécifiques de l'extension Embrasement Écarlate.
La première, « Les évolutions de Méga-Florizarre », vous demande de réunir toutes les cartes montrant la progression de Bulbizarre jusqu'à ce qu'il devienne un Méga-Florizarre
. Pour la valider, vous devrez obtenir 6 cartes spécifiques (que ce soit en ouvrant des paquets, via la Pioche Miracle ou les échanges avec vos amis) :
- Bulbizarre
- Herbizarre
- Florizarre (carte holographique)
- Méga-Florizarre EX
- Méga-Florizarre EX version Full Art
- Méga-Florizarre EX version Alternative
Tandis que la seconde, « Une multitude de Méga-évolutions », vous demande de réunir les 5 cartes de Méga-évolutions disponibles dans l'extension Embrasement Écarlate
. À noter que n'importe quelle version compte pour valider la progression de la mission.
Vous pouvez donc obtenir les versions classiques présentes dans le set principal, les variantes Full Art, Alternatives ou la carte Immersive pour compléter cet objectif et obtenir l'emblème secret de Méga-Tortank :
- Méga-Florizarre EX
- Méga-Dracaufeu EX
- Méga-Tortank EX
- Méga-Lockpin EX
- Méga-Steelix EX
Comment afficher cet emblème secret (mais également les autres disponibles) dans Pokémon Pocket ?
Une fois que vous avez obtenu l'emblème secret de votre Starter préféré, vous pouvez l'utiliser pour personnaliser votre profil. Vous pourrez alors le voir apparaitre en appuyant sur votre icone au centre de l'écran, mais aussi au lancement d'un match contre l'IA ou un autre joueur.
Pour le sélectionner ou ajouter un autre emblème, appuyez tout d'abord sur votre avatar sur l'écran d'accueil du jeu
. Sous l'image et sous votre nom, vous verrez apparaitre un encart Insignes. Appuyez sur l'un des insignes déjà utilisés ou sur un espace vide, puis sélectionnez l'emblème bleu représentant Tortank ou Florizarre
et validez en appuyant sur OK pour le voir apparaître sur votre profil.
commentaire (0)