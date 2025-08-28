Pokémon Pocket : Comment obtenir la version Illustration rare de Latias ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 août 2025 à 10h57
Volant toujours aux côtés de Latios, Latias a droit à sa toute première carte Illustration rare dans Pokémon Pocket pour le lancement de l'extension Source secrète. Découvrez comment l'ajouter à votre collection.
Pokémon Pocket : Comment obtenir la version Illustration rare de Latias ?
Si elle est centrée sur les Bêtes légendaires de Johto, l'extension Source secrète de Pokémon Pocket marque les débuts en jeu d'un duo légendaire très apprécié : Latias et Latios. Les deux Pokémon Éon peuvent être obtenus en version holographique dans Source secrète, mais aussi en version Illustration rare. Latios compte d'ailleurs parmi les cartes les plus prisées des collectionneurs pour cette série. Mais si la chance ou les échanges peuvent permettre d'obtenir Latios, qu'en est-il pour Latias ?

Latios volant dans la nuit et Latias survolant un lagon enchanté dans Pokémon Pocket

Dans sa version classique, Latias est montré en train de voler avec Latios, slalomant ensemble entre les falaises. Mais pour montrer la dualité de ces deux Pokémon, les versions Illustration rare proposent deux ambiances différentes. Tandis que Latios vole au-dessus de l'eau sous un ciel étoilé, Latias s'amuse en plein jour en survolant des eaux cristallines et une plage bordée de palmiers.

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Notons que la version Illustration rare de Latias possède la même attaque et les mêmes points de vie que la version holographique. Seule l'illustration change, mais ce détail peut suffire à faire craquer les collectionneurs, d'autant que Latias est un Pokémon légendaire assez populaire.

latias-deux-versions
Cependant, ce beau Pokémon volant sous le soleil possède un défaut majeur : son mode d'obtention. Car contrairement à son bien-aimé, Latias n'appartient pas au set classique de Source secrète : elle est une carte Promo-A.

Une carte promotionnelle accessible uniquement en dépensant de l'argent réel

En temps normal, il suffit de participer à un événement Pioche miracle ou d'ouvrir des boosters Promo-A pour obtenir des cartes de ce type. Cependant, cette carte promotionnelle s'obtient de la même manière que la carte Tiplouf Promo-A ou que la carte Illustration rare de Zeraroa. La version alternative de Latias ne peut donc être récupérée qu'en ayant souscrit au pass Premium de Pokémon Pocket, l'abonnement payant permettant d'ouvrir un booster supplémentaire par jour.

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Pour inciter les joueurs à dépenser quelques euros, cette carte est proposée pour une durée limitée. Il faut s'abonner au Pass Premium et se connecter au jeu entre le 1er septembre à 8h (heure de Paris) et le 1er octobre à 7h59 pour obtenir Latias et jouer le duo en version Illustration rare dans un deck. Dépenser de l'argent réel est donc impératif pour ajouter cette carte à votre collection, ce qui risque de décevoir celles et ceux qui jouent gratuitement à Pokémon Pocket.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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