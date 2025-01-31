Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Tiplouf Promo-A ?

Accompagnant la sortie de Choc Spatio-temporel, la carte Tiplouf 34/P-A de Pokémon Pocket va ravir les amoureux des starters de 4e génération. Mais elle ne peut être obtenue que d'une seule manière.
De manière occasionnelle, les joueurs peuvent obtenir des cartes promotionnelles exclusives dans Pokémon Pocket
. Les modes d'obtention peuvent varier, mais les Pokémon mis à l'honneur comptent parmi les préférés des dresseurs du monde entier. Depuis le 30 janvier 2025, la 4e génération est la vedette de l'application avec le lancement de l'extension Choc Spatio-temporel. Pour célébrer cet événement, Pokémon Pocket propose une nouvelle carte promotionnelle de l'un des starters les plus appréciés.
Une adorable carte de Tiplouf réservée aux détenteurs du Pass Premium dans Pokémon Pocket
Tiplouf est le starter d'eau de la région de Sinnoh. Dans les jeux Diamant et Perle, les joueurs pouvaient avoir comme premier compagnon Tortipouss (petite tortue de type plante), Ouisticram (un singe de type feu) et le petit pingouin. Mais Tiplouf a rapidement conquis le cœur de la communauté avec son innocence et son apparence de peluche.
Dans l'extension Choc Spatio-temporel, il est possible de récupérer une carte commune de Tiplouf. Le Pokémon possède 60 points de vie et la capacité Tit'sieste lui permettant de soigner 20 dégâts qu'il a subis. La carte Promo-A 34 reprend les mêmes capacités, mais propose une illustration différente.
Sur celle-ci, Tiplouf, Tortipouss et Ouisticram profitent d'un pique-nique sous le soleil aux côtés de Baudrive et de Laporeille.
En temps normal, il suffit de participer à un événement Pioche miracle ou d'ouvrir des boosters Promo-A pour obtenir des cartes de ce type. Cependant, cette carte promotionnelle de Tiplouf s'obtient de la même manière que la carte Mewtwo Promo-A
. Elle ne peut donc être récupérée qu'en ayant souscrit au Pass Premium de Pokémon Pocket
, l'abonnement payant permettant d'ouvrir un booster supplémentaire par jour.
De plus, cette carte ne sera disponible que pour une durée limitée. Il faut s'abonner au Pass Premium et se connecter au jeu entre le 1er février à 7h (heure de Paris) et le 1er mars à 6h59
pour ajouter ce Tiplouf à votre collection. De fait, il s'agit d'une carte payante, ce qui risque de décevoir celles et ceux qui jouent gratuitement à Pokémon Pocket.
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