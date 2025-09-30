Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte promo Entei EX ?

Une nouvelle carte promotionnelle d'Entei EX sera bientôt disponible dans Pokémon Pocket. Mais pour l'ajouter à votre Cartodex, il n'y a qu'une seule manière de la récupérer.
Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket
. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Même si le titre de DeNA vient d'accueillir une toute nouvelle extension, il a décidé de mettre à l'honneur la bête légendaire de feu : Entei. Pour l'occasion, le fuyard des volcans a droit à une version inédite où il montre toute sa rage.
La variante d'Entei EX prête à enflammer les collections des joueurs du monde entier
Dans l'extension Source secrète, Entei est l'une des cartes EX disponibles dans le set principal. Il possède 140 points de vie ainsi que le talent Battement légendaire. Son attaque Dérouillée flamboyante nécessite deux énergies de type Feu et inflige des dégâts supplémentaires si 4 énergies Feu sont attachées au chien légendaire.
Sa variante promotionnelle reprend donc toutes ces caractéristiques. La seule différence entre les deux cartes est l'illustration. Sur la version promotionnelle, Entei EX donne l'impression de bondir hors du cadre de la carte
. Tandis que sur la version classique, seule sa tête dépasse.
À noter qu'ici, elle est présentée en version anglaise, mais elle aura bien droit à une version française.
Une carte de Pokémon Pocket qui ne peut être obtenue qu'en dépensant de l'argent réel
En temps normal, il suffit de participer à un événement Pioche miracle ou d'ouvrir des boosters Promo-A pour obtenir des cartes de ce type. Cependant, cette carte promotionnelle s'obtient de la même manière que la carte Promo-A de Tokorico EX
, celle de Mélo ou encore de Latias
. Elle ne peut donc être récupérée qu'en ayant souscrit au Pass Premium de Pokémon Pocket
, l'abonnement payant permettant d'ouvrir un booster supplémentaire par jour.
De plus, cette carte ne sera disponible que pour une durée limitée. Il faut s'abonner au Pass Premium et se connecter au jeu entre le 1er octobre à 8h (heure de Paris) et le 1er novembre à 6h59
pour obtenir cette variante d'Entei EX. De fait, il s'agit d'une carte payante, ce qui risque de décevoir celles et ceux qui jouent gratuitement à Pokémon Pocket.
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