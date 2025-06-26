Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte promotionnelle Tokorico EX ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 juin 2025 à 10h32
Une nouvelle carte promotionnelle montrant l'électrisant Tokorico EX sera bientôt disponible dans Pokémon Pocket. Mais pour l'ajouter à votre Cartodex, il n'y a qu'un seul moyen qui risque d'en dissuader plus d'un.
Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte promotionnelle Tokorico EX ?
Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Alors que la région d'Alola est à l'honneur depuis les débuts de l'extension Gardiens astraux, la nouvelle carte promotionnelle qui va intégrer le jeu rend hommage à l'un de ses 4 protecteurs : Tokorico, le gardien au tempérament explosif de Mele-Mele.

Tokorico EX s'offre une variante promotionnelle électrisante dans Pokémon Pocket

Premier Pokémon gardien que les joueurs rencontrent lors de leurs aventures dans les jeux Pokémon Soleil et Lune, Tokorico est un Pokémon légendaire de type Foudre. Depuis ses débuts, il est apparu à plusieurs reprises dans le dessin animé et a eu droit à quelques cartes à son effigie dans le TCG Pokémon et dans Pokémon Pocket.

Dans l'extension Crise interdimensionnelle, Tokorico est l'une des cartes EX disponibles dans le set principal. Il possède 130 points de vie et peut utiliser deux attaques : Ouragan Plasma et Éclair fulgurant. Sa variante promotionnelle reprend donc toutes ces caractéristiques. La seule différence entre les deux cartes est l'illustration. Sur la version promotionnelle, Tokorico EX pointe l'un des deux éléments de son bouclier hors de la carte. Des éclairs jaillissent et envahissent tout l'espace, rendant l'attaque encore plus dynamique.

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À noter qu'ici, elle est présentée en version anglaise, mais elle aura bien droit à une version française.

Une carte de Pokémon Pocket qui ne peut être obtenue qu'en dépensant de l'argent réel

En temps normal, il suffit de participer à un événement Pioche miracle ou d'ouvrir des boosters Promo-A pour obtenir des cartes de ce type. Cependant, cette carte promotionnelle s'obtient de la même manière que la carte Tiplouf Promo-A ou que la carte Illustration rare de Zeraroa. Elle ne peut donc être récupérée qu'en ayant souscrit au Pass Premium de Pokémon Pocket, l'abonnement payant permettant d'ouvrir un booster supplémentaire par jour.

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De plus, cette carte ne sera disponible que pour une durée limitée. Il faut s'abonner au Pass Premium et se connecter au jeu entre le 1er juillet à 8h (heure de Paris) et le 1er août à 7h59 pour obtenir cette variante de Tokorico EX. De fait, il s'agit d'une carte payante, ce qui risque de décevoir celles et ceux qui jouent gratuitement à Pokémon Pocket.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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