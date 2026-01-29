Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Promo-B toute étoilée de Jirachi ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 janvier 2026 à 10h36
Regardez les étoiles et faites un vœu : Jirachi pourrait bien apparaitre pour le réaliser ! L'adorable Pokémon Souhait a droit à une magnifique carte promotionnelle dans Pokémon Pocket, voici comment la récupérer.
Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Promo-B toute étoilée de Jirachi ?
Les cartes promotionnelles sont l'occasion d'ajouter une touche unique à votre Cartodex dans Pokémon Pocket. En règle générale, elles se basent sur une carte existante, mais proposent une illustration différente. Plusieurs Pokémon ont déjà eu droit à leur variante, que ce soit Entei, Tiplouf, Poussacha, Mewtwo, Latias ou encore Zeraora. Dans quelques heures, un nouveau Pokémon va rejoindre cette liste : Jirachi

Une pluie d'étoiles et une illustration pleine de douceur pour le Pokémon fabuleux qui exauce les souhaits

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Bien qu'il soit considéré comme un Pokémon légendaire, Jirachi appartient en réalité à la famille des Pokémon fabuleux au même titre que Mew, Celebi, Victini ou encore Arceus. Dans la plupart des jeux de la saga principale, ils sont si rares qu'ils ne peuvent être obtenus que via des événements. Mais les sorties les plus récentes comme Légendes Pokémon: Z-A, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ou Légendes Pokémon: Arceus ont facilité leur capture. 

Dans Pokémon Pocket, ajouter Jirachi à sa collection est bien plus simple. Le petit Pokémon qui exauce les vœux est apparu pour la première fois dans l'extension Méga-Ascension, où il est exclusif au booster de Méga-Altaria. Ne possédant que 50 points de vie, il peut lancer l'attaque Chute d'étoiles. Sa version Promo-B reprend d'ailleurs ces mêmes caractéristiques. Toutefois l'illustration est différente.

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Appartenant à la grande famille des cartes Illustration rare, cette nouvelle version de Jirachi est une carte proposée pour une durée limitée. Cependant, son mode d'obtention risque d'en décevoir plus d'un.

Jirachi, la carte mensuelle offerte aux détenteurs du Pass Premium de Pokémon Pocket

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Le Jirachi Promo-B entouré d'étoiles pourra être acheté dans la boutique Premium du jeu, ce qui nécessite de souscrire au Pass payant (9,99 euros par mois) pour pouvoir l'ajouter à votre collection. 

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La carte sera disponible dès le 1er février 2026 et sera offerte à tous les joueurs abonnés qui lancent l'application. Souscrire au Pass vous permettra également d'ouvrir un booster supplémentaire par jour et d'échanger ces tickets contre des cosmétiques exclusifs représentant Méga-Gardevoir, vedette de l'extension Parade onirique. Mais allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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