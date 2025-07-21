Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte exclusive Évoli holographique ?

Pour la première fois depuis le lancement de Pokémon Pocket, Évoli a droit à une carte holographique inédite. Découvrez comment la récupérer avant qu'elle ne disparaisse.
Évoli est l'un des Pokémon préférés des joueurs
et dans Pokémon Pocket
, il était décliné dans 8 versions différentes avant l'arrivée de l'extension La Clairière d'Évoli
. Depuis, l'adorable Pokémon a eu droit à deux nouvelles cartes aussi colorées que joyeuses. Pour obtenir celles qui manquent à votre collection, vous pouvez dès à présent participer à l'apparition massive thématique proposée en jeu.
Mais les développeurs ont prévu une petite surprise supplémentaire pour l'occasion. En validant un objectif caché, vous obtiendrez en récompense une carte holographique avec une illustration exclusive du petit Évoli
. Pour l'ajouter à votre Cartodex, voici comment procéder.
Une carte inédite très facilement récupérable dans Pokémon Pocket
La carte holographique d'Évoli est la récompense de l'une des missions proposées dans le cadre de l'apparition massive des Évolitions
. Accessible depuis le 21 juillet 2025, cet événement intégré à la Pioche miracle vous offre l'opportunité d'obtenir des cartes EX d'Évoli et de toutes ses évolutions. Mais pour récupérer la carte holographique exclusive, vous devrez collecter 3 cartes d'Évoli obtenues via la Pioche d'apparition massive
.
Cette mission peut être effectuée sans dépenser de cœurs de vitalité. En effet, les pioches gratuites peuvent contenir jusqu'à 3 cartes différentes représentant Évoli. Il vous suffit de tenter au moins 3 fois votre chance pour valider la mission correspondante. À noter que la mission peut être validée en obtenant 3 fois la même carte de cette manière
.
Il vous suffit ensuite d'aller dans l'onglet Missions, de sélectionner la catégorie Apparition massive et de repérer l'objectif « Collecter 3 cartes Évoli ». Si celui-ci est vert, cela signifie que vous avez rempli les conditions demandées. Validez simplement la mission pour ajouter la carte holographique d'Évoli à votre collection. Celle-ci sera visible dans la collection des cartes promotionnelles.
Une nouvelle version plus colorée d'un Évoli déjà présent dans le jeu
La carte ne possède pas d'effets inédits. Elle propose uniquement un effet brillant et une illustration inédite mais les points de vie du petit Pokémon ainsi que son attaque sont identiques à celles des 3 versions proposées dans les boosters de l'extension Puissance Génétique.
Cependant, si vous jouez cette carte dans vos decks, vous pouvez la remplacer par cette nouvelle version pour rendre votre jeu plus brillant.
Mais attention : cette mission pour obtenir la carte holographique d'Évoli n'est disponible que jusqu'au 30 juillet 2025
dans Pokémon Pocket. Alors n'oubliez pas de participer aux Pioches miracle pour la valider avant qu'elle ne disparaisse.
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