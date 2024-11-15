Si vous vous demandez quel est le niveau maximal qu'un dresseur/collectionneur peut atteindre dans Pokémon Pocket, découvrez la réponse dans les lignes qui suivent.
Pokémon Pocket est un jeu free-to-play où les dresseurs peuvent collectionner des cartes à l'effigie des célèbres créatures. Mais ils peuvent également les utiliser pour créer des decks en vue d'affronter l'IA ou d'autres joueurs du monde entier. Le titre propose également des missions à accomplir qui vous permettront d'obtenir des récompenses ainsi que de l'expérience en vue d'augmenter votre niveau général. Toutefois, il existe un niveau maximal ou Level Cap que vous ne pouvez pas dépasser dans Pokémon Pocket
.
Quel est le niveau maximal (level cap) de Pokémon Pocket ?
Dans Pokémon Pocket, le level cap est plafonné au niveau 50
. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de dépasser ce palier. Toutefois, il faut rappeler que le jeu n'est disponible que depuis le 30 octobre 2024. Au gré des mises à jour et des extensions, le niveau maximal pourrait donc augmenter, mais cela n'est pas garanti.
Vous pouvez voir votre progression vers le niveau suivant depuis l'écran d'accueil du jeu. En effet, un cercle coloré est visible autour de votre image d'avatar. Dès que le cercle a fait un tour complet, vous gagnez un niveau supplémentaire. À chaque passage de niveau, le joueur obtient systématiquement 4 récompenses spécifiques
: 12 sabliers Booster, 12 sabliers miracle, 1 rembobineur et 1 Poké Lingot.
Augmenter son niveau global dans Pokémon Pocket
permet donc d'ouvrir davantage de boosters ou de tenter sa chance à la Pioche miracle
sans patienter de longues heures.
Comment gagner de l'expérience pour augmenter son niveau max ?
Plusieurs activités permettent de gagner de l'expérience dans Pokémon Pocket. Celles qui rapportent le plus de points sont les combats contre d'autres joueurs. Vous gagnez 15 points d'expérience par combat, et ce aussi bien en cas de victoire que de défaite.
Cependant, les matchs contre des amis ne rapportent pas d'expérience. Terminer toutes les missions de combat en mode Solo peut également être judicieux car cela rapporte au total 1750 points d'expérience.
Enfin, sachez que vous pouvez également gagner de l'expérience en ouvrant des boosters et en utilisant la Pioche miracle. Toutefois, les gains d'expérience obtenus de cette manière sont plafonnés quotidiennement. Ainsi, vous pouvez gagner 75 points en ouvrant 3 boosters par jour et 15 points d'expérience en participant à une Pioche miracle.
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