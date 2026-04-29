Pokémon Pocket : Célébrez les 18 mois du jeu avec de nombreux cadeaux à récupérer

L'heure est à la fête dans Pokémon Pocket ! Depuis le 29 avril, un événement spécial est organisé en jeu et les cadeaux sont destinés aux joueurs avec des boosters gratuits, des Sabliers booster et des cartes exclusives à la clé.

Le 30 avril 2026 marquera un cap symbolique dans l'histoire de Pokémon Pocket. En effet, à cette date, le titre aura officiellement 18 mois. Pour fêter cette année et demie de jeu et d'ouvertures de boosters, DeNA propose un événement spécial avec de très nombreuses récompenses gratuites.

Tous les joueurs peuvent y participer, quel que soit leur niveau ou leur ancienneté sur le titre. Au programme : des missions à valider, des boosters gratuits et des cartes promotionnelles exclusives à ajouter à votre collection.

Un anniversaire placé sous le signe de Zygarde

L'événement spécial est accessible depuis le 29 avril 2026 et proposera plusieurs activités aux joueurs de Pokémon Pocket. Dans un premier temps, les amateurs de combat pourront relever les défis de Zygarde dans l'onglet Combat Solo. Comme dans un événement de combat solo classique, plusieurs niveaux de difficulté seront proposés et des boosters Promo-B pourront être obtenus en récompense.

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Ce booster spécial contiendra l'une des 5 cartes exclusives à l'événement. Les deux premières seront des versions alternatives de cartes déjà disponibles dans le jeu. Vous pourrez ainsi obtenir l'Évoli de Méga-Ascension et le Meloetta de Parade onirique avec une illustration différente. Mais les vraies vedettes sont les 3 cartes de Zygarde. Celles-ci représentent la forme 10 %, la forme 50 % et la forme Parfaite du Gardien de l'équilibre. À noter que la version parfaite est déclinée dans une version EX.

Si vous n'obtenez pas la carte désirée en validant les missions de l'événement Combat solo, sachez que vous pourrez obtenir des boosters supplémentaires ainsi qu'un ticket à échanger dans la boutique du jeu contre la carte de votre choix. Mais ce n'est pas tout !

Une carte spéciale, des boosters et des Sabliers offerts en validant des objectifs simples

Dans l'onglet Missions de Pokémon Pocket, une catégorie spéciale sera accessible. Celle-ci va demander aux joueurs de valider différentes missions comme se connecter au jeu pendant 7 jours consécutifs, de collectionner 25, 50 ou 100 cartes, d'utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois ou de participer à un certain nombre de combats. Sur ce point, tous les combats sont acceptés, qu'il s'agisse de défis en solo ou contre d'autres joueurs.

En validant ces missions, les joueurs pourront récupérer gratuitement 3 boosters de l'extension Aura palpitante, 25 000 Poudres Éclat, 36 Sabliers booster, 72 Sabliers miracle et plus encore. Mais la récompense la plus rare et la plus « difficile » à obtenir sera la variante Full Art de Zygarde EX. Elle sera ajoutée à votre collection si vous participez à 20 combats pendant l'événement.

Une collection d'accessoires verdoyants à récupérer pour les 18 mois de Pokémon Pocket

Au gré des missions spéciales validées, une jauge visible en haut de l'écran va progressivement se remplir. Cinq paliers sont à débloquer en validant 3, 6, 9, 12 et 15 missions différentes. Si vous dépassez l'un de ces paliers, vous pourrez obtenir des récompenses cosmétiques en appuyant simplement sur le palier correspondant. Cette collection pleine de douceur met à l'honneur Larméléon et les Pokémon de la forêt avec une Poké pièce, un tapis de jeu, des protège-cartes...

Mais si vous souhaitez participer à cet anniversaire, gardez un œil sur le calendrier. Cet événement inédit ne sera accessible que jusqu'au 9 mai prochain. Alors n'attendez pas pour en profiter et récupérer tous les cadeaux offerts par DeNA !