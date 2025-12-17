Pokémon Pocket : Ce Métamorph souriant cache un secret qui va agacer les joueurs

Pour célébrer le passage à l'année 2026, Pokémon Pocket a imaginé une carte promotionnelle colorée à l'effigie de Métamorph. Mais tous les joueurs ne pourront pas la récupérer.
Avec sa capacité lui permettant de prendre l'apparence de n'importe quel Pokémon, Métamorph
est l'un des monstres les plus rares mais aussi l'un des plus emblématiques de la franchise Pokémon. Reconnaissable à ses petits yeux ronds, il surprend les joueurs depuis la première génération.
D'ailleurs, il s'est déjà invité dans Pokémon Pocket
, notamment dans l'extension Puissance génétique. Mais en cette fin d'année, il est de retour et s'offre pour l'occasion une illustration exclusive
.
Une nouvelle version d'une carte existante de Métamorph qui devrait combler les collectionneurs
La carte en question nous montre Métamorph tout sourire, profitant d'un grand ciel bleu sur les marches d'un escalier. Possédant 60 points de vie et l'attaque Copitage, celle-ci est en réalité une version alternative de la carte disponible dans l'extension Embrasement Écarlate.
Seule l'illustration est différente, occupant la totalité de la surface de la carte dans cette version.
Appartenant à la grande famille des cartes Illustration rare, cette nouvelle version de Métamorph est une carte promotionnelle proposée pour une durée limitée. Cependant, son mode d'obtention risque d'en décevoir plus d'un.
Une carte promotionnelle réservée uniquement à certains joueurs de Pokémon Pocket
Le Métamorph Promo-B pourra être acheté dans la boutique Premium du jeu et implique de souscrire au Pass payant
. En effet, seul ce Pass donne accès aux quêtes exclusives, élément indispensable pour ajouter cette carte spéciale à votre Cartodex.
La carte sera disponible dès le 1er janvier 2026
et sera offerte à tous les joueurs abonnés qui se connectent au jeu. Souscrire au Pass vous permettra également d'échanger ces tickets contre des cosmétiques exclusifs représentant le flamboyant Méga-Dracaufeu Y EX, vedette de l'extension Embrasement Écarlate
. Mais allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires !
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