Pokémon Pocket annonce Propulsion paradoxe avec Koraidon et Miraidon en vedettes

Une bataille féroce entre le passé et le futur approche dans Pokémon Pocket. DeNA vient de révéler la nouvelle extension du titre, Propulsion paradoxe, axée sur un élément phare de la 9e génération.

Quand les derniers jours du mois approchent, les yeux sont rivés sur Pokémon Pocket car une nouvelle extension va être révélée. Sur le compte officiel japonais du titre, un teaser avait été publié le 20 mai pour annoncer la présentation. Celle-ci est désormais en ligne et permet de découvrir le nom et le thème de cette série.

Un petit indice avait été glissé dans le teaser, avec les yeux de 2 Pokémon légendaires bien connus des dresseurs de Paldea. D'autant que la vue verdoyante rappelait également les premières secondes du trailer de l'extension Merveilles de Paldea. Sans surprise, le voyage dans la province de la 9e génération se poursuit avec Propulsion paradoxe.

Les formes Temps passé et Temps futur débarquent dans Pokémon Pocket

Les yeux de Koraidon et Miraidon étaient un indice pour annoncer l'arrivée dans Pokémon Pocket d'une mécanique déjà présente depuis plusieurs années dans le TCG Pokémon : les formes Temps passé et Temps futur. Ceux-ci désignent des Pokémon paradoxes, des formes anciennes ou futures de monstres existants vivant uniquement dans la Zone Zéro.

Introduits dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet, ces Pokémon comme Hotte-de-Fer, Ire-Foudre, Hurle-Queue ou Paume-de-Fer font donc officiellement leurs débuts dans cette extension thématique. Plusieurs cartes de cette nouvelle extension sont révélées, notamment 2 cartes Illustration rare montrant l'ancêtre de Raikou et la forme future de Terrakium.

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Mais les formes Temps passé et Temps futur concerneront également les cartes Dresseur. Le trailer montre notamment des Capsules énergie booster spécifiques et le professeur propre à chaque version de la 9e génération : Professeure Olim et Professeur Turum. Ces cartes seront pensées pour booster les créatures concernées, mais il faut attendre pour savoir si celles-ci s'imposeront dans la méta.

Une Propulsion paradoxe qui arrive à toute allure

S'il aurait été plus logique de lancer cette extension juste après Merveilles de Paldea, Propulsion paradoxe ressemble déjà à un baroud d'honneur pour la 9e génération. Rappelons que Pokémon Vents et Vagues a été officialisé il y a peu et que les joueurs ont hâte de découvrir ses nouvelles créatures. Mais ce petit détour par Paldea est bienvenu et va rapprocher un peu plus Pokémon Pocket de la version papier classique.

L'extension Propulsion paradoxe sera disponible à partir du 28 mai 2026 dans Pokémon Pocket. Rappelons que le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android et qu'il a récemment dépassé le cap des 200 millions de téléchargements.