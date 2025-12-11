Pokémon Pocket révèle Embrasement Écarlate, la dernière extension de 2025

Pokémon Pocket a décidé d'enflammer cette fin d'année avec Embrasement Écarlate, une nouvelle extension qui va ravir les amateurs de la première génération tout en faisant un petit détour par Illumis.
En temps normal, Pokémon Pocket
accueille dans les derniers jours de chaque mois une nouvelle extension. Mais de nombreux joueurs ont été surpris de ne pas voir de nouvelles cartes apparaître dans le jeu mobile de DeNA à la fin du mois de novembre 2025. D'ailleurs, le titre est resté assez silencieux depuis les débuts de la première extension de l'année B, Méga Ascension
.
Pour sa dernière extension de l'année 2025, le titre va reproduire un schéma identique à celui du lancement de L'île Fabuleuse
. Cependant, le trailer s'est fait désirer. Mais le 11 décembre 2025, le thème et les Pokémon vedettes de cette nouvelle extension ont enfin été dévoilés. Pour les petits et grands collectionneurs de cartes, la fin de l'année sera placée sous le signe de Starters bien connus.
Les premiers Starters du jeu Pokémon à l'honneur dans l'extension Embrasement Écarlate
Le teaser partagé le 10 décembre sur X/Twitter montrait de l'eau, des pétales de fleurs et des flammes, comme un clin d'œil aux Méga-évolutions des Starters de Légendes Pokémon : Z-A
. Mais c'est un Méga-Dracaufeu (accompagné de Méga-Florizarre et de Méga-Tortank) qui accueille les joueurs dans un Embrasement Écarlate
, nom donné à cette première mini-extension de la série B.
Le trailer démarre d'ailleurs comme le premier jeu, dans un bureau où nous retrouvons des cartes à l'effigie de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce
. Cependant, l'extension fait également de petites références à la région de Kalos que les joueurs peuvent explorer dans le dernier titre de la franchise. L'extension nous permettra d'ajouter des visages familiers à notre collection comme Lem et Serena et bien entendu les Méga-évolutions des Starters de première génération.
Le premier booster à thème de l'année B de Pokémon Pocket disponible juste à temps pour les fêtes
Le booster à thème Embrasement Écarlate sera disponible dès le 17 décembre 2025
, soit un an jour pour jour après le lancement de l'Île Fabuleuse (première mini-série proposée dans Pokémon Pocket). Il est donc possible que cela devienne une tradition de proposer de nouvelles cartes le 17 décembre…
Mais pour le savoir, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine. En attendant l'arrivée de Dracaufeu et ses amis, rappelons que le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android
.
commentaire (1)
Marre des partages des cartes bidon. On devrait pouvoir refuser les partages qu'on à pas besoin, car ça bloque d'autres propositions pendant 24 heures.