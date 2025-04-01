Pokémon Pocket accueille un adorable petit chat et des cosmétiques aux couleurs de Dracaufeu

Si vous souhaitez personnaliser votre plateau de jeu et vos decks avec le Dracaufeu chromatique, Pokémon Pocket vient de mettre en ligne de nouveaux éléments cosmétiques. Mais il y a un hic.
Avec son corps noir et ses ailes d'un rouge sombre, Dracaufeu chromatique
s'est imposé comme la nouvelle vedette de Pokémon Pocket. La majorité des joueurs tentent d'ajouter cette variante explosive à leur collection, même si les chances d'obtention dans les boosters Réjouissances Rayonnantes
sont assez faibles. Afin de profiter du Starter de première génération shiny, il est possible de compléter une mission assez simple pour obtenir son icône
.
Mais le 1er avril, Pokémon Pocket
a révélé une nouvelle collection d'éléments cosmétiques mettant à l'honneur le dragon noir qui n'en est pas un.
Un tapis de jeu, des protège-cartes, une pièce et une carte promotionnelle… à condition de dépenser dans Pokémon Pocket
La boutique en jeu propose plusieurs accessoires thématiques à l'effigie du Dracaufeu chromatique
. Pêle-mêle, les utilisateurs de Pokémon Pocket peuvent obtenir un tapis de jeu et des protège-cartes, une couverture pour leur collection, un arrière-plan pour mettre leur plus belle carte en valeur ou encore une Poképièce. Cependant, ces objets cosmétiques coûtent entre 3 et 12 Tickets Premium.
De fait, ils ne sont accessibles qu'aux joueurs ayant souscrit au Pass Premium de Pokémon Pocket et ayant terminé quelques-unes des missions mensuelles proposées
. Dépenser 9,99€ est donc une condition indispensable pour pouvoir acheter ces objets cosmétiques disponibles pour une durée limitée.
Toutefois, souscrire à cet abonnement donne droit à une récompense exclusive supplémentaire
. Pendant tout le mois d'avril 2025, les joueurs abonnés au Pass Premium qui se connecteront au jeu au moins une fois recevront en récompense la carte promotionnelle 052/P-A de Poussacha. Si vous souhaitez profiter de cette offre et obtenir ces cosmétiques, ils resteront disponibles dans Pokémon Pocket jusqu'au 1er mai prochain.
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